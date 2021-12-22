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Сериалы «Контакт», «Инсомния» и «Вне себя» возглавили зрительский топ онлайн-кинотеатра PREMIER за год

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Онлайн-кинотеатр PREMIER подвел итоги года. Согласно данным пресс-службы сервиса, самыми популярными проектами стали сериалы «Контакт», «Инсомния» и «Вне себя». В первую очередь благодаря ним и еще 11 ориджиналсам, среди которых «Русские каникулы», «Солдаут» и второй сезон подростковой комедии «Мир! Дружба! Жвачка!», количество подписчиков платформы выросло на 22%, преодолев отметку в 1,29 миллиона пользователей.

Сериалы «Контакт», «Инсомния» и «Вне себя»
фото: Онлайн-кинотеатр PREMIER

В целом библиотека контента стриминга за год выросла на 30% и составила 44,7 тысяч единиц, при этом линейка оригинального контента пополнилась взрослой анимацией — мультсериал «Вселенная хакинга» — и спортивными проектами совместного производства с «Матч ТВ»: «Ростов-на-кону» и «50 вопросов. Спорт». Также на PREMIER вышли знаковые фестивальные ленты этого года — «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Герда» Натальи Кудряшовой, Общага» Романа Васьянова и другие.

Помимо российского контента, платформа активно сотрудничала с зарубежными производителями и заключала сделки с международными сервисами. Так, ее подписчики получили доступ к библиотеке Viasat, а фильмы и сериалы PREMIER попали в каталог Kartina.TV более чем в 140 странах мира. Сеть отечественных партнеров PREMIER также расширилась. Были подписаны соглашения с видеосервисами Voka, Megogo и телеком-оператором «Мегафон», PREMIER стал доступен в единой подписке «Огонь», запущенной «Газпромбанком». Всего за 2021 год платформа собрала 633,9 миллионов просмотров.

Онлайн-кинотеатр PREMIER был запущен в августе 2018 года и является частью холдинга «Газпром-медиа». Генеральным директором на данный момент является продюсер Софья Митрофанова.
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