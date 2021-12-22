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Якутская картина «Вертолет» получила Гран-при Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера»

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Картина якутского режиссера Михаила Лукачевского «Вертолет» стала обладателем Гран-при Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера». Сыгравшая в ней Наталья Степанова получила приз за лучшую женскую роль, сообщает пресс-служба смотра.

Якутская картина «Вертолет» получила Гран-при Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера»
фото: Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

Аналогичную мужскую награду получил казахский актер Данияр Алшинов, исполнивший главную роль в картине Адильхана Ержанова «Коллективный иммунитет». Приз за режиссуру достался азербайджанцу Эльвину Адыгозелу, представившему фильм «Билясувар».

Победителем в программе короткометражного кино стала картина грузинского режиссера Луки Берадзе «Простите, что опоздали». Специальные упоминания жюри получили фильмы «Мою маму зовут Счастье», «Обуза», «По шелковому пути» и «Сальвадор Дали» из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана соответственно.

Фестиваль «Московская премьера» ведет свою историю с 2003 года, когда он возник в зрительском формате, а президентом стал актер и режиссер Алексей Баталов. В 2019-м форум получил международный статус. Художественным руководителем долгие годы является член Российской академии кинематографических искусств, продюсер и киножурналист Вячеслав Шмыров, конкурсные программы курируют киноведы Евгений Майзель и Александра Жукова. Основной задачей смотра является развитие единого культурного и кинематографического пространства стран, некогда входивших в состав СССР.
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персоны
Эльвин АдыгозелДанияр АлшиновАлексей БаталовАдильхан ЕржановМихаил ЛукачевскийНаталья Степанова (III)
фильмы
БилясуварВертолет

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Якутская картина «Вертолет» получила Гран-при Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера»
Якутская картина «Вертолет» получила Гран-при Международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера»
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