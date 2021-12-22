Variety включил Александра Роднянского в список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии

Александр Роднянский
стал единственным представителем России в списке 500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии по версии Variety
. Продюсер вошел в него в пятый раз.
фото: Non-stop Production Company
Среди заслуг Роднянского в 2021 году издание отметило картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки»
, получившую Гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах, фильм Владимира Битокова «Мама, я дома»
, премьера которого состоялась на фестивале в Венеции, и анимационную ленту Ари Фольмана «Где Анна Франк?»
. Также упоминались сделка продюсера о первом показе его проектов с сервисом Apple TV+, ставшая первым подобным соглашением платформы с медиаменеджером не из США или Великобритании, и будущий фильм Годфри Реджио
, продюсированием которого Роднянский займется к компании Стивена Содерберга
.
Также в список Variety500 попали сценаристка Шонда Раймс
, актер Риз Ахмед
, режиссеры Хлоя Чжао
, Лана Вачовски
, Тайка Вайтити
и многие другие.
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