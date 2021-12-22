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Variety включил Александра Роднянского в список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии

22 декабря
2021 год

Новости кино >>
22 декабря 2021
Александр Роднянский стал единственным представителем России в списке 500 самых влиятельных людей в медиаиндустрии по версии Variety. Продюсер вошел в него в пятый раз.

Александр Роднянский стал единственным представителем России в списке 500 самых влиятельных людей медиаиндустрии по версии Variety
фото: Non-stop Production Company

Среди заслуг Роднянского в 2021 году издание отметило картину Киры Коваленко «Разжимая кулаки», получившую Гран-при программы «Особый взгляд» в Каннах, фильм Владимира Битокова «Мама, я дома», премьера которого состоялась на фестивале в Венеции, и анимационную ленту Ари Фольмана «Где Анна Франк?». Также упоминались сделка продюсера о первом показе его проектов с сервисом Apple TV+, ставшая первым подобным соглашением платформы с медиаменеджером не из США или Великобритании, и будущий фильм Годфри Реджио, продюсированием которого Роднянский займется к компании Стивена Содерберга.

Также в список Variety500 попали сценаристка Шонда Раймс, актер Риз Ахмед, режиссеры Хлоя Чжао, Лана Вачовски, Тайка Вайтити и многие другие.
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