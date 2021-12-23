В сети появился документальный фильм «100 лет Юрию Никулину»

Интернет-портал LIFE, входящий в холдинг News Media, выпустил документальный фильм «100 лет Юрию Никулину». Приуроченная к юбилею артиста премьера состоялась в YouTube-канале издания.
фото: News Media
В фокусе авторов фильма главным образом личная жизнь Юрия Никулина: каким он был отцом и дедом, почему не поступил ни в один театральный вуз, как занимался благотворительностью, когда мог позволить себе быть жестким и почему не любил говорить о войне.
Участие в съемка приняли коллеги и близкие родственники артиста. В фильм вошел семейный видеоархив и записи легендарных цирковых реприз Никулина.
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