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В сети появился документальный фильм «100 лет Юрию Никулину»

23 декабря
2021 год

Новости кино >>
23 декабря 2021
Интернет-портал LIFE, входящий в холдинг News Media, выпустил документальный фильм «100 лет Юрию Никулину». Приуроченная к юбилею артиста премьера состоялась в YouTube-канале издания.

В сети появился документальный фильм «100 лет Юрию Никулину»
фото: News Media

В фокусе авторов фильма главным образом личная жизнь Юрия Никулина: каким он был отцом и дедом, почему не поступил ни в один театральный вуз, как занимался благотворительностью, когда мог позволить себе быть жестким и почему не любил говорить о войне.

Участие в съемка приняли коллеги и близкие родственники артиста. В фильм вошел семейный видеоархив и записи легендарных цирковых реприз Никулина.
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№ 1
Дарья Деркач   23.12.2021 - 12:17
На самом деле, это даже интересно: посмотреть на знаменитого актера и комика с другой стороны, увидеть его обычным человеком читать далее>>
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