Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов займутся подготовкой съемочных групп

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В Москве стартовали съемки детективного сериала «Райский»

В сети появился документальный фильм «100 лет Юрию Никулину»

22 декабря

Variety включил Александра Роднянского в список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии

Продюсер стал в нем единственным представителем России