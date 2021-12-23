Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов займутся подготовкой съемочных групп

Режиссер Борис Хлебников и продюсеры Александр Плотников, Валерий Федорович и Евгений Никишов объявили об открытии в Москве новой киношколы – «Студии 24». Согласно пресс-службе образовательного центра, он займется подготовкой специалистов разного профиля, но особое внимание будет уделять профессионалам второго состава – ассистентам и помощникам руководителей цехов, так чтобы начать работу на площадке они могли сразу после окончания обучения. Занятия по специальностям инженер видеоконтроля, декоратор и ассистенты художника-постановщика, художника по костюмам и художника по гриму начнутся в школе уже в феврале 2022 года.
фото: "Студия 24"
«Невероятно, но факт: в нашей стране нет учебных заведений, которые бы готовили непосредственно съемочные команды – film crews, как говорят наши западные коллеги. Индустрия ощущает эту нехватку очень остро, на таких профессионалов есть большой запрос», – комментирует один из основателей школы продюсер и глава студии LOOKFILM Александр Плотников. «Чем ждать, пока кто-то исправит эту ситуацию, мы решили стать активными участниками процесса прямо сейчас и повлиять на то, чтобы в киноиндустрии появились сотни новых кадров, которые займут места в наших кино- и сериальных командах», – добавляет Валерий Федорович, режиссер, шоураннер и соучредитель кинокомпаний 1-2-3 Production и «Место силы».
В числе преподавателей школы режиссер Бакур Бакурадзе, оператор-постановщик Максим Мосин, художники-постановщики Анна Лазарева, Анна Касаткина и Александр Улицкий, художники по костюмам Алла Киреева и Владимир Никифоров, художники по гриму Нина Кравчук и Максим Князев и многие другие. Борис Хлебников станет одним из кураторов режиссерского курса, организованного в формате практикума.
«"Студия 24" устроена по принципу курсов вождения. Когда ты начинаешь учиться водить, все время думаешь о том, куда поставить ноги, как положить руки, куда нажать, что переключить. Начинающий кинематографист чувствует себя на площадке точно так же. Мы хотим, чтобы при помощи практики все нужные движения у него выработались до автоматизма – чтобы, садясь за руль, он думал только о дороге. Поэтому мы будем каждую неделю снимать и разбирать работы», – рассказывает о своем курсе Хлебников.
Студенты будут обучаться на собственной производственно-технической базе, в специально оборудованных аудиториях и мастерских – декораторском, реквизиторском и костюмерном цехах, в мастерской грима и студии постпродакшна и компьютерной графики. Протяженность учебы, в зависимости от специальности, составит от двух месяцев до двух лет. После выпуска специалистам будет оказано содействие в трудоустройстве в таких компаниях, как LOOKFILM («Обычная женщина»), 1-2-3 Production («Эпидемия»), Team films («Воронины»), «Браво» («Пляж»), R-media («Купи меня») и «Альянс» («Да и да»).
Учиться в школе можно будет и без оплаты – в счет будущих доходов от работы в индустрии. В этом случае трудоустроившийся выпускник будет в течение заранее оговоренного времени отчислять школе процент от своей зарплаты, а размер выплат будет варьироваться в зависимости от суммы его дохода.
Также в «Студии 24» будут походить открытые лекции и мастер-классы.
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