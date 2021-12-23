Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов займутся подготовкой съемочных групп

23 декабря
2021 год

Новости кино >>
23 декабря 2021
Режиссер Борис Хлебников и продюсеры Александр Плотников, Валерий Федорович и Евгений Никишов объявили об открытии в Москве новой киношколы – «Студии 24». Согласно пресс-службе образовательного центра, он займется подготовкой специалистов разного профиля, но особое внимание будет уделять профессионалам второго состава – ассистентам и помощникам руководителей цехов, так чтобы начать работу на площадке они могли сразу после окончания обучения. Занятия по специальностям инженер видеоконтроля, декоратор и ассистенты художника-постановщика, художника по костюмам и художника по гриму начнутся в школе уже в феврале 2022 года.

Студия 24
фото: "Студия 24"

«Невероятно, но факт: в нашей стране нет учебных заведений, которые бы готовили непосредственно съемочные команды – film crews, как говорят наши западные коллеги. Индустрия ощущает эту нехватку очень остро, на таких профессионалов есть большой запрос», – комментирует один из основателей школы продюсер и глава студии LOOKFILM Александр Плотников. «Чем ждать, пока кто-то исправит эту ситуацию, мы решили стать активными участниками процесса прямо сейчас и повлиять на то, чтобы в киноиндустрии появились сотни новых кадров, которые займут места в наших кино- и сериальных командах», – добавляет Валерий Федорович, режиссер, шоураннер и соучредитель кинокомпаний 1-2-3 Production и «Место силы».

В числе преподавателей школы режиссер Бакур Бакурадзе, оператор-постановщик Максим Мосин, художники-постановщики Анна Лазарева, Анна Касаткина и Александр Улицкий, художники по костюмам Алла Киреева и Владимир Никифоров, художники по гриму Нина Кравчук и Максим Князев и многие другие. Борис Хлебников станет одним из кураторов режиссерского курса, организованного в формате практикума.

«"Студия 24" устроена по принципу курсов вождения. Когда ты начинаешь учиться водить, все время думаешь о том, куда поставить ноги, как положить руки, куда нажать, что переключить. Начинающий кинематографист чувствует себя на площадке точно так же. Мы хотим, чтобы при помощи практики все нужные движения у него выработались до автоматизма – чтобы, садясь за руль, он думал только о дороге. Поэтому мы будем каждую неделю снимать и разбирать работы», – рассказывает о своем курсе Хлебников.

Студенты будут обучаться на собственной производственно-технической базе, в специально оборудованных аудиториях и мастерских – декораторском, реквизиторском и костюмерном цехах, в мастерской грима и студии постпродакшна и компьютерной графики. Протяженность учебы, в зависимости от специальности, составит от двух месяцев до двух лет. После выпуска специалистам будет оказано содействие в трудоустройстве в таких компаниях, как LOOKFILM («Обычная женщина»), 1-2-3 Production («Эпидемия»), Team films («Воронины»), «Браво» («Пляж»), R-media («Купи меня») и «Альянс» («Да и да»).

Учиться в школе можно будет и без оплаты – в счет будущих доходов от работы в индустрии. В этом случае трудоустроившийся выпускник будет в течение заранее оговоренного времени отчислять школе процент от своей зарплаты, а размер выплат будет варьироваться в зависимости от суммы его дохода.

Также в «Студии 24» будут походить открытые лекции и мастер-классы.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Бакур БакурадзеАнна КасаткинаАнна ЛазареваМаксим МосинЕвгений НикишовАлександр Плотников (II)Валерий ФедоровичБорис Хлебников
фильмы
ВорониныДа и ДаКупи меняОбычная женщинаПляжЭпидемия

анонс

Скорбим

Вадим Лобанов
22 декабря ушёл из жизни актёр Вадим Лобанов.

День рождения >>

Михаил Водяной
Мария Глазкова
Лев Дуров
Нина Зоткина
Анастасия Макеева
Инга Оболдина
Валерий Рыжаков
Валентина Серова
Наталья Фатеева
Майя Коморовская
Сьюзен Луччи
Ник Моран
Клаудия Райя
Фредерик Форрест
Кори Хейм
Ханна Шигулла
все родившиеся 23 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
Ёлки-8
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2021
Матрица: Воскрешение
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2021
Оленьи рога
мистика, научная фантастика, фильм ужасов, экранизация
США, Канада, 2021
Остров Бергмана
драма
Франция, Швеция, 2021
Преступный квест
боевик, научная фантастика, триллер, экранизация
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram