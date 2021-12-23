Владимир Жеребцов поработает следователем

В Москве начались съемки многосерийного детектива «Райский». В заглавной роли выступает Владимир Жеребцов, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», который в скором времени покажет картину.
фото: Телеканал «Россия»
Максим Райский – следователь, обладатель противоречивого характера и уникального чутья, позволяющего ему безошибочно воссоздавать картину преступления и понимать мотивы злоумышленников. За это его безоговорочно ценят на службе, но однажды он лишается доверия коллег. После смерти друга, в которой Райский винит себя, он исчезает со всех радаров. И все же возвращать уважение сослуживцев, среди которых и возлюбленная героя, ему все равно придется – в деле открываются новые обстоятельства.
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