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Владимир Жеребцов поработает следователем

23 декабря
2021 год

Новости кино >>
23 декабря 2021
В Москве начались съемки многосерийного детектива «Райский». В заглавной роли выступает Владимир Жеребцов, сообщает пресс-служба телеканала «Россия», который в скором времени покажет картину.

Владимир Жеребцов поработает следователем
фото: Телеканал «Россия»

Максим Райский – следователь, обладатель противоречивого характера и уникального чутья, позволяющего ему безошибочно воссоздавать картину преступления и понимать мотивы злоумышленников. За это его безоговорочно ценят на службе, но однажды он лишается доверия коллег. После смерти друга, в которой Райский винит себя, он исчезает со всех радаров. И все же возвращать уважение сослуживцев, среди которых и возлюбленная героя, ему все равно придется – в деле открываются новые обстоятельства.

Кроме Жеребцова в картине снимаются Мария Берсенева, Лариса Лужина, Леонид Каневский, Алексей Веселкин, Александр Печенин, Григорий Шевчук, Александр Рожковский, Алина Колесникова, Кристина Шелобкова и другие артисты. Режиссерами выступают Борис Рабей, снявший сериал «Одна ночь любви» и Евгений Сологалов, известный по проекту НТВ «Последняя статья журналиста».
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Мария БерсеневаАлексей ВесёлкинВладимир ЖеребцовЛеонид КаневскийАлина КолесниковаЛариса ЛужинаАлександр ПеченинБорис РабейАлександр РожковскийЕвгений СологаловГригорий ШевчукКристина Шелобкова
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Владимир Жеребцов поработает следователем
Владимир Жеребцов поработает следователем
Владимир Жеребцов поработает следователем
Владимир Жеребцов поработает следователем
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