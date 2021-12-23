Владимир Жеребцов поработает следователем

анонс

23 декабря Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов займутся подготовкой съемочных групп Занятия в киношколе «Студия 24» начнутся уже в феврале 2022 года

23 декабря В сети появился документальный фильм «100 лет Юрию Никулину» Производством ленты занималась компания News Media

22 декабря Variety включил Александра Роднянского в список 500 самых влиятельных представителей медиаиндустрии Продюсер стал в нем единственным представителем России