Продюсеры Comedy Club Артур Джанибекян и Вячеслав Дусмухаметов зарегистрировали собственную кинокомпанию

Артур Джанибекян и Вячеслав Дусмухаметов, ключевые продюсеры центра Comedy Club Production, принадлежащего холдингу «Газпром-Медиа», основали собственную кинокомпанию под названием «Артислав», сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
фото: adindex, globalmsk
Компанию зарегистрировали 21 декабря 2021 года, как основной вид деятельности указали производство кинолент, видеофильмов и телевизионных программ. Дусмухаметову принадлежит 50,15% «Артислава», Джанибекяну — 44,85%. Оставшиеся 5% закреплены за Андреем Левиным, занимающим пост управляющего директора Comedy Club Production. Причем именно Левин и возглавит новый продакшн.
Создание продюсерами собственной кинокомпании стало возможным после того, как в начале декабря «Газпром-медиа» продлил с ними контракты на новых, более свободных условиях. Прежние договоры позволяли продюсерам создавать контент исключительно для каналов и платформ холдинга (ТНТ, «Пятница», онлайн-кинотеатр PREMIER, видеосервис Rutube и другие). Новые соглашения после 11 лет «несвободы» предоставили им право заключать сделки с любыми игроками и площадками на российском рынке.
О том, имеются ли уже у компании «Артислав» какие-либо договоренности с онлайн-платформами, точно неизвестно. По неподтвержденным данным источника РБК, возможным партнером студии будет OKKO.
Артур Джанибекян является основателем первого в России шоу в жанре stand-up-комедии и созданного на его основе продюсерского центра Comedy Club Production, контрольный пакет акций которого в 2012 году был продан телеканалу ТНТ. В 2017 году единственным владельцем центра стал холдинг «Газпром-Медиа». При этом уже в 2015 году Джанибекян занял руководящую должность в группе развлекательных каналов ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и «2х2». С 2016 года является генеральным директором телеканала ТНТ.
Вячеслав Дусмухаметов занимал посты креативного продюсера на каналах РЕН ТВ, СТС и — с 2018 года — ТНТ. Является соавтором и продюсером таких проектов, как «Папины дочки», «6 кадров», Comedy Woman, «Универ», «Интерны» и «Замуж за Бузову».
обсуждение >>