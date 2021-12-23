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Майкл Китон вновь наденет плащ летучей мыши

23 декабря
2021 год

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23 декабря 2021
Американский актер Майкл Китон, дважды исполнивший роль миллиардера Брюса Уэйна и его героического альтер-эго в фильмах Тима Бёртона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается», вновь наденет плащ летучей мыши в экшене «Бэтгёрл», съемки которого ведутся по заказу сервиса HBO Max. В касте также заявлены Брендан Фрейзер, Джей Кэй Симмонс и Лесли Грейс, пишет Deadline.

Майкл Китон вновь наденет плащ летучей мыши
фото: Getty Images

Сюжет фильма пока не разглашается, хотя известно, что он будет сосредоточен вокруг персонажа Лесли Грейс – дочери комиссара полиции Готэм-сити Барбары Гордон. Фрейзер исполнит роль злодея Светлячка.

За режиссуру отвечают Адиль Эль Арби и Билаль Фалла, работавшие над сериалом «Снегопад». Сценарий написала Кристина Ходсон, автор фильмов «Бамблби», «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» и грядущего «Флэша» Андреса Мускетти, в котором Китон также появится в образе Бэтмена.
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