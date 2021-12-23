Майкл Китон вновь наденет плащ летучей мыши

Американский актер Майкл Китон
, дважды исполнивший роль миллиардера Брюса Уэйна и его героического альтер-эго в фильмах Тима Бёртона «Бэтмен»
и «Бэтмен возвращается»
, вновь наденет плащ летучей мыши в экшене «Бэтгёрл»
, съемки которого ведутся по заказу сервиса HBO Max. В касте также заявлены Брендан Фрейзер
, Джей Кэй Симмонс
и Лесли Грейс
, пишет Deadline
.
фото: Getty Images
Сюжет фильма пока не разглашается, хотя известно, что он будет сосредоточен вокруг персонажа Лесли Грейс – дочери комиссара полиции Готэм-сити Барбары Гордон. Фрейзер исполнит роль злодея Светлячка.
За режиссуру отвечают Адиль Эль Арби
и Билаль Фалла
, работавшие над сериалом «Снегопад»
. Сценарий написала Кристина Ходсон
, автор фильмов «Бамблби»
, «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»
и грядущего «Флэша» Андреса Мускетти
, в котором Китон также появится в образе Бэтмена.
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