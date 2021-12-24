Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов»

Культовый аниме-сериал «Атака титанов
» закончится в 2022 году, всего лишь на год отстав от одноименной манги Хадзимэ Исаямы
. Вслед за тизером
студия MAPPA
продемонстрировала трейлер заключительной части финального сезона, который стартует 9 января.
Сезон начнется с 76 эпизода, который носит название «Кара», а перед ним покажут компиляцию ключевых эпизодов, чтобы зрители освежили в памяти события мрачной эпической истории. Также 19 декабря был запланирован релиз
нескольких побочных сюжетов, которые ранее показывали только в Японии. Производством финального сезона занимается студия MAPPA
(«Дорохэдоро
», «Магическая битва
», «Человек-бензопила
», «Зомбиленд Сага
» и недавно заявленный «Адский рай
»).
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Гид по «Атаке титанов»
«Атака титанов» — это история про альтернативный дистопичный мир, где человечество столкнулось с мифической напастью: задолго до огнестрельного оружия и прочих благ цивилизации на них напали невесть откуда явившиеся титаны (ростом от трех до 15 метров). Человечество скрылось за высоченными стенами, но плотоядные исполины добрались до них и там. Повествование закручивается вокруг трех друзей-подростков — Эрена Йегера, Микасы Акерман и Армина Алерта, которые учатся противостоять титанам, и постепенно им открываются тайны города, появления врагов человечества и устройства мира вообще.
Первая половина четвертого сезона оставляет события на грани программируемого Апокалипсиса, который должен решить проблему титанов раз и навсегда. Так как мангака Хадзимэ Исаяма
известен своей любовью к неожиданным сюжетным поворотам, которые заставляют взглянуть на все события саги иначе, то и заключительный отрезок сериала вряд ли обойдется без неожиданностей.
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Умирать легко: трейлер аниме «Адский рай»
В 2018 году студия Warner bros. купила права
на фильм по мотивам манги Исаямы, а кресло режиссера занял Андрес Мускетти
— постановщик дилогии
«Оно
» и готовящегося к премьере супергеройского фильма «Флэш
». В интервью 2019 года аргентинец признавался в любви к «Атаке титанов», но с тех пор о проекте никаких новостей.
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