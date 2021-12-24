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Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов»

24 декабря
2021 год

Новости кино >>
24 декабря 2021
Культовый аниме-сериал «Атака титанов» закончится в 2022 году, всего лишь на год отстав от одноименной манги Хадзимэ Исаямы. Вслед за тизером студия MAPPA продемонстрировала трейлер заключительной части финального сезона, который стартует 9 января.



Сезон начнется с 76 эпизода, который носит название «Кара», а перед ним покажут компиляцию ключевых эпизодов, чтобы зрители освежили в памяти события мрачной эпической истории. Также 19 декабря был запланирован релиз нескольких побочных сюжетов, которые ранее показывали только в Японии. Производством финального сезона занимается студия MAPPAДорохэдоро», «Магическая битва», «Человек-бензопила», «Зомбиленд Сага» и недавно заявленный «Адский рай»).

Читать Гид по «Атаке титанов»
«Атака титанов» — это история про альтернативный дистопичный мир, где человечество столкнулось с мифической напастью: задолго до огнестрельного оружия и прочих благ цивилизации на них напали невесть откуда явившиеся титаны (ростом от трех до 15 метров). Человечество скрылось за высоченными стенами, но плотоядные исполины добрались до них и там. Повествование закручивается вокруг трех друзей-подростков — Эрена Йегера, Микасы Акерман и Армина Алерта, которые учатся противостоять титанам, и постепенно им открываются тайны города, появления врагов человечества и устройства мира вообще.

Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов»

Первая половина четвертого сезона оставляет события на грани программируемого Апокалипсиса, который должен решить проблему титанов раз и навсегда. Так как мангака Хадзимэ Исаяма известен своей любовью к неожиданным сюжетным поворотам, которые заставляют взглянуть на все события саги иначе, то и заключительный отрезок сериала вряд ли обойдется без неожиданностей.

Читать Умирать легко: трейлер аниме «Адский рай»
В 2018 году студия Warner bros. купила права на фильм по мотивам манги Исаямы, а кресло режиссера занял Андрес Мускетти — постановщик дилогии «Оно» и готовящегося к премьере супергеройского фильма «Флэш». В интервью 2019 года аргентинец признавался в любви к «Атаке титанов», но с тех пор о проекте никаких новостей.
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Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов» фотографии
Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов» фотографии
Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов» фотографии
Я просто хочу, чтобы все закончилось: новый трейлер финала «Атаки титанов» фотографии
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