Александр Дулерайн покидает ТНТ

Александр Дулерайн, работавший на ТНТ с 2002 года в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009 года – генерального продюсера, покидает телеканал. С января 2022 года пост генерального продюсера займет Аркадий Водахов, ранее работавший его заместителем, сообщается на сайте холдинга «Газпром-медиа», владеющего каналом.
фото: Телеканал ТНТ
«Я благодарен коллегам, конкурентам, судьбе за 20 лет работы на ТНТ, это было прекрасное время, полное открытий и приключений, но мне нужно взять паузу и подумать над следующим шагом в жизни. Всячески приветствую назначение Аркадия Водахова. Он замечательный продюсер, ярко одаренный, опытный при всей своей молодости. Он прекрасно знает канал и понимает, что такое ТНТ – уверен, его назначение добавит энергии и драйва происходящему», — прокомментировал свой уход Александр Дулерайн, самым успешным проектом которого за последний год стал сериал «Вне себя» с Евгением Стычкиным, вышедшей в онлайн-кинотеатре PREMIER.
Аркадий Водахов работает в структурах холдинга «Газпром-медиа» с 2012 года. Был креативным директором Comedy Radio, генеральным продюсером и директором телеканала ТНТ4. С 2018 по 2020 год работал креативным продюсером спортивного субхолдинга «Матч». Выступил сценаристом и креативным продюсером сериала «Бихэппи», премьера которого состоялась на платформе PREMIER в 2019 году, продюсировал полнометражную комедию «Батя». При его участии запускались рейтинговые шоу и сериалы телеканала, в числе которых «Музыкальная интуиция» и «Звезды в Африке».
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