Гран-при всероссийской акции «День короткометражного кино» получил фильм Сергея Филатова «Как разжечь потухший огонь»

В Москве подвели итоги Всероссийской акции «День короткометражного кино». Обладателем гран-при и 300 тысяч рублей стал режиссер и сценарист Сергей Филатов, представивший картину «Как разжечь потухший огонь», ранее ставшую победителем фестиваля «Короче», сообщает пресс-служба мероприятия. Фильм рассказывает о молодом изобретателе, который решает придумать специальное устройство, чтобы вернуть бывшую жену.
фото: К/ф «Как разжечь потухший огонь», режиссер Сергей Филатов
Приз за лучшую премьеру и 250 тысяч рублей получила режиссер Вера Водынски с картиной «Вижу» о спасении от депрессии и практически незрячей художнице.
За режиссуру отметили фильм Владислава Иконникова «Уличное освещение», главным героем которой стал человек с синдромом Дауна, чей привычный мир однажды рушится, за работу оператора – ленту «Друг» Андрея Светлова о двух школьниках, попавших в передрягу. Призом за лучший сценарий наградили автора фильма «Авако»Ксению Пчелинцеву. Лучшими анимационным и документальным проектами стали «Женщина-рыба» Анны-Марии Черниговской и «Сельский блогер»Владимира Головнева соответственно, лучшим режиссером документального кино – Анастасия Сарычева, представившая фильм «8 минут до Земли» о выжившей в авиакатастрофе Ларисе Савицкой. Все лауреаты получили призовые в размере 150 тысяч рублей.
фото: К/ф «Авако», режиссер Ксения Пчелинцева
В состав жюри входили владелец фестивалей «Короче», Realist Web Fest и Web fest Berlin Антон Калинкин, режиссеры Владимир Хотиненко и Юрий Быков, главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, актер, блогер и сценарист Евгений Кулик и режиссер, лауреат премии «Оскар» Стивен Мао.
Также в рамках Всероссийской акции «День короткометражного кино» прошла презентация проектов победителей Всероссийского питчинга дебютантов за 2019, 2020 и 2021 годы, где были показаны рабочие материалы 23 проектов, получивших поддержку. Представляя фильмы, руководитель «Всероссийского молодежного кинофорума» Дмитрий Якунин уточнил, что на их реализацию было распределено 42,5 миллиона рублей, полученных из Фонда Президентских грантов.
Всероссийская акция «День короткометражного кино» проводится с 2014 года Молодежным центром Союза кинематографистов РФ и продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель акции – популяризация короткометражного кино и поддержка молодых кинематографистов. Некоммерческие показы нового российского короткометражного кино проходят во всех крупных городах более чем на 1000 площадках.
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