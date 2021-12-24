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«Энканто» и «Рая и последний дракон» лидируют по количеству номинаций на анимационную премию «Энни»

24 декабря
2021 год

Новости кино >>
24 декабря 2021
Объявлены имена претендентов на ежегодную премию в области анимации «Энни», 49-я церемония вручения которой состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе. Лидерами по количеству номинаций стали фильмы студии Disney «Рая и последний дракон» и «Энканто», заявленные сразу в десяти и девяти категориях соответственно. За звание лучшего полнометражного анимационного фильма года с ними борются еще три ленты — «Лука» от Pixar, «Митчеллы против машин» от Sony Pictures и мюзикл «Зверопой 2», созданный компанией Illumination.

Энни-2022
фото: Кадр из анимационного фильма «Райа и последний дракон»

В категории «Лучший инди-фильм» также заявлены пять картин, и три из них созданы в жанре аниме: «Киноманка Помпо» Такаюки Хирао, «Никуко из Рыбацкой гавани» от знаменитой Studio 4°C и картина «Красавица и дракон» Мамору Хосоды, мировая премьера которой состоялась на Каннском кинофестивале. Конкуренцию им составляют анимадок датского режиссера Йонаса Поэра Расмуссена «Побег» об эмигранте из Афганистана и французская драма Патрика Имбера об альпинистах «Вершина Богов», тоже показанная в Каннах.

Энни-2022
фото: Кадр из анимационного фильма «Побег»

В главную телевизионную категорию — для широкой аудитории — попали мультсериалы «Аркана», «Закусочная Боба», «Любовь, смерть и роботы», «Звездные войны: видения» и «Тука и Берти». На премию за лучшее озвучивание полнометражного фильма претендуют Джон Легуизамо и Стефани Беатрис, подарившие голоса героям «Энканто», и Джек Дилан Грейзер, Келли Мари Трен и Эбби Джейкобсон, озвучившие Луку, Райю и Кэйт из «Митчеллов против машин» соответственно.
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