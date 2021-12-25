«Магическая битва» может обогнать «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю (+ итоги года)

Возвращение моржа-таксиста и бродяги Кэнсина, а также много-много новых трейлеров. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.
Во-первых, мы подвели итоги года
, назвав десять самых полюбившихся аниме — 2021 (и еще пять бонусом).
«Магическая битва 0. Фильм
» обзавелся новым, третьим по счету трейлером. О полнометражном продолжении франшизы мы писали
в ноябре.
В день премьеры на по всей Японии продали более миллиона билетов. В компании Toho
надеются, что за первый уикенд удастся превзойти результаты «Истребителя демонов»
, собрав свыше 10 миллиардов иен. Такую сумму «Бесконечный поезд» — самое кассовое аниме в истории — заработал за 10 дней.
Читать
Феномен и кассовый рекорд «Истребителя демонов»
Самая неожиданная новость недели: аниме «Необычное такси
» обзаведется фильмом с подзаголовком «В лесу» (In The Woods). Пока известна только дата премьеры в японских кинотеатрах — 1 апреля 2022 года. Известно, что до внезапного успеха студия OLM
даже не планировала выпускать сериал на DVD.
«Необычное такси» вошло в тройку
самых примечательных тайтлов этого года по версии нашего сайта. Подробнее о нем можно почитать в обзоре
.
Слушать
Подкаст об аниме «Необычное такси»
Официальный твиттер аниме «Мув-Лув: Альтернатива»
объявил о продлении сериала на второй сезон: борьба с пришельцами продолжится в октябре 2022 года. Скрасить ожидание поможет первый сезон на Blu-Ray, выходящий 28 января: в коллекцию также войдут радиопостановка и дополнительные эпизоды.
«Мув-Лув: Альтернатива» — спин-офф аниме «Мув-Лув: Полное затмение»
, основанного на одноименной визуальной новелле. В альтернативном 1973 году вторгшиеся на Землю пришельцы уничтожили большую часть человечества. СССР, США и Япония, несмотря на напряженные отношения, вынуждены сотрудничать, чтобы сформировать боеспособный отряд из пилотов меха-роботов.
Читать
Трейлер «Космического линкора «Ямато» — другой космической саги
«Человек-бензопила
» обзавелся тизером, подтвердившим слухи
о выпуске летом 2022-го нового тома манги.
«Детектив Конан: Хэллоуинская невеста
» получил новый тизер. О полнометражном ответвлении франшизы про легендарного детектива-подростка мы писали подробнее здесь
.
Как мы уже рассказывали
, в студии TMS Entertainment
заняты производством третьего сезона «Доктора Стоуна»
, который поступит в эфир в 2023 году. До премьеры можно рассчитывать лишь на специальный эпизод: «Доктор Стоун: Поток»
станет доступен для зрителей грядущим летом. Чем примечателен сериал о новом Каменном веке, читайте здесь
.
«Токийские мстители
» продолжают напоминать о своем существовании: в сети появился промо-ролик ко второму сезону. Студия Liden Films
все еще утаивает дату релиза, однако многочисленные слухи прогнозируют премьеру в конце 2022 года.
Аниме рассказывает о неудачнике Такемити, который обретает возможность возвращаться в прошлое. С помощью новой способности он решает изменить течение времени, чтобы спасти бывшую девушку от гибели и уничтожить причастную к трагедии преступную группировку. Тираж одноименной манги уже превысил 40 миллионов экземпляров.
Читать
«Токийские мстители» — тоже в наших итогах года
Также Liden Films занимаются новым проектом по франшизе «Бродяга Кэнсин
». Подробностями о релизе студия пока не балует, есть лишь крошечный тизер.
«Бродяга Кэнсин» — легендарная манга Нобухиро Вацуки
о странствующем воине Химуре Кэнсине, помогающем людям в надежде искупить грехи прошлого. Несмотря на все старания, прошлое все же настигает Кэнсина, вынуждая его вспомнить навыки профессионального убийцы. Ее уже экранизировали
в 1999 году.
Появились подробности грядущей экранизации манги «Семья шпиона»
. Аниме будет транслироваться двумя курами: первый сезон продлится с апреля по июнь 2022 года. Вдобавок сериал пополнился новыми сэйю: к Такуе Эгути
, озвучивающему протагониста, присоединились Саори Хаями
(Синобу из «Истребителя демонов
») и Ацуми Танэдзаки
(Виви из «Виви: Песнь флюоритового глаза»
). Они сыграют фиктивных супругу и дочь шпиона соответственно. Чуть подробнее о сериале мы рассказывали в отдельной новости.
Слухи о выходе нового сезона «Блича» в октябре следующего года подтвердились: продолжение легендарного сёнэн-сериала получило официальный трейлер.
За прошедшую неделю представители студии Bones так и не обмолвились о дате выхода шестого сезона «Моей геройской академии», зато поделились новым трейлером.
Появился новый трейлер к полнометражному аниме «Драконий жемчуг: Супер — Супергерой», в котором можно заметить Сона Гохана. Подробнее об экранизации «Путешествия на Запад» мы писали по случаю первого ролика.
Первый сезон «Реинкарнации безработного» подошел к концу, а Studio Bind все еще не подоспела с анонсом продолжения. Поклонникам популярного исекая придется довольствоваться OVA, релиз которого назначен на 16 марта 2022 года.
«Реинкарнация безработного» рассказывает историю 34-летнего японца-хикки, попавшего под грузовик и очутившегося посреди фэнтезийного мира в теле младенца по Рудеус Грейрат. Сохранив знания из прошлой жизни, Рудеус быстро овладевает магией и планирует выжать максимум из второго шанса. OVA больше внимания уделит Эрис – троюродной сестре Рудеуса, влюбленной в родственника.
Читать
Трейлер «Мастеров меча онлайн: Прогрессив» — другого убер-популярного исекая
И, наконец, Netflix анонсировал второй сезон «У Коми проблемы с общением», который выйдет уже в апреле 2022 года.
Аниме рассказывает о девушке Сёко Коми, которая поступает в элитную частную школу и внезапно становится невероятно популярна. Однако коммуникация с ровесниками дается ей невероятно трудно — и сосед по партам постарается помочь девушке с этим.
Читать
Наш прошлый дайджест
обсуждение >>