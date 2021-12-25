Исполнилось 50 лет со дня рождения Владислава Галкина

анонс

Продолжение «Мув-Лув», «Токийских мстителей» и «Блич», OVA «Реинкарнация безработного» и многое другое

«Магическая битва» может обогнать «Истребителя демонов»: главные новости аниме за неделю (+ итоги года)

24 декабря

«Энканто» и «Райя и последний дракон» лидируют по количеству номинаций на анимационную премию «Энни»

За звание лучшего полнометражного фильма с ними борются «Лука», «Митчеллы против машин» и «Зверопой 2»