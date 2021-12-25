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Исполнилось 50 лет со дня рождения Владислава Галкина

25 декабря
2021 год

Новости кино >>
25 декабря 2021
Сегодня, 25 декабря, исполнилось 50 лет со дня рождения заслуженного артиста России, мужа Дарьи Михайловой, популярного советского и российского актера Владислава Галкина.

Исполнилось 50 лет со дня рождения Владислава Галкина
фото: eg.ru

Владислав Борисович родился в Москве 25 декабря 1971 года в семье актера Бориса Галкина и кинодраматурга Елены Демидовой. Вырос в подмосковном Жуковском. На первые кинопробы девятилетнего Влада привела бабушка Людмила Николаевна. С 1989-го по 1992-й обучался в Щукинском театральном училище на курсе Альберта Бурова, а в 1999-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где его наставником был Владимир Хотиненко. В 2005-м вел реалити-шоу «Остров искушений» на телеканале Рен-ТВ. Был занят в спектакле La'Театр «Дело №...», где играл Митю Карамазова.

В кино дебютировал в 1981-м под фамилией Владик Сухачёв ролью Гекльберри Финна в картине Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Спустя два года вышла детская комедия Валентина Горлова «Этот негодяй Сидоров», где он воплотил образ Алёши Сидорова. В 1988-м сыграл главную роль в «Аборигене» Елены Николаевой, завоевавшем Гран-при на международном кинофестивале во Флоренции.


Всего на счету актера более 55 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «В августе 44-го», «Мастер и Маргарита», «Диверсант», «72 метра», «Дальнобойщики», «Каменская», «Я лечу», «Спецназ», «Участок», «По ту сторону волков», «Котовский», «Принцесса на бобах», «Груз без маркировки», «Жил отважный капитан», «Золотая цепь», «Мордашка», «Смерть в кино», «Маросейка, 12», «Ростов-папа», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя», «Ландыш серебристый-2», «Гибель Империи», «Казароза», «Убойная сила-6», «Дикари», «Неидеальная женщина», «Грязная работа», «Логово Змея», «Любовь на сене» и «Петровка, 38. Команда Семёнова».

Обладатель десятка престижных наград, включая «Нику» и два «Золотых орла». Владислав Галкин ушёл из жизни вечером 25 февраля 2010-го в Москве от внезапной остановки сердца. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилами Александра Дедюшко, Игоря Старыгина и Семёна Фарады. Его памяти посвящены документальные фильмы «Владислав Галкин. Близко к сердцу», «Влад Галкин. Трудно быть героем...», «Владислав Галкин. Выйти из роли» и «Владислав Галкин. Улыбка на память». В октябре 2010-го была учреждена премия имени Владислава Галкина. Первая премия досталась актрисе Анастасии Веденской.
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72 метраАборигенВ августе 44-гоВлад Галкин. Трудно быть героем ...Владислав Галкин. Близко к сердцуВладислав Галкин. Выйти из ролиВладислав Галкин. Улыбка на памятьВорошиловский стрелокГибель ИмперииГруз без маркировкиГрязная работаДальнобойщикиДальнобойщики-2ДиверсантДиверсант. Конец войныДикариЖил отважный капитанЗолотая цепьКазарозаКаменская-1КотовскийЛандыш серебристый-2Логово ЗмеяЛюбовь на сенеМаросейка, 12Мастер и МаргаритаМордашкаНеидеальная женщинаПетровка, 38. Команда СеменоваПо ту сторону волковПриключения Тома Сойера и Гекльберри ФиннаПринцесса на бобахРостов-папаСледствие ведут Знатоки. Десять лет спустяСмерть в киноСпецназСпецназ 2Убойная сила-6УчастокЭтот негодяй СидоровЯ лечу

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