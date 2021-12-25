Исполнилось 50 лет со дня рождения Владислава Галкина

Сегодня, 25 декабря, исполнилось 50 лет со дня рождения заслуженного артиста России, мужа Дарьи Михайловой
, популярного советского и российского актера Владислава Галкина
.
Владислав Борисович
родился в Москве 25 декабря 1971 года в семье актера Бориса Галкина
и кинодраматурга Елены Демидовой
. Вырос в подмосковном Жуковском. На первые кинопробы девятилетнего Влада привела бабушка Людмила Николаевна. С 1989-го по 1992-й обучался в Щукинском театральном училище на курсе Альберта Бурова
, а в 1999-м окончил режиссёрский факультет ВГИКа, где его наставником был Владимир Хотиненко
. В 2005-м вел реалити-шоу «Остров искушений» на телеканале Рен-ТВ. Был занят в спектакле La'Театр «Дело №...», где играл Митю Карамазова.
В кино дебютировал в 1981-м под фамилией Владик Сухачёв
ролью Гекльберри Финна в картине Станислава Говорухина
«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
». Спустя два года вышла детская комедия Валентина Горлова
«Этот негодяй Сидоров
», где он воплотил образ Алёши Сидорова. В 1988-м сыграл главную роль в «Аборигене
» Елены Николаевой
, завоевавшем Гран-при на международном кинофестивале во Флоренции.
Всего на счету актера более 55 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок
», «В августе 44-го
», «Мастер и Маргарита
», «Диверсант
», «72 метра
», «Дальнобойщики
», «Каменская
», «Я лечу
», «Спецназ
», «Участок
», «По ту сторону волков
», «Котовский
», «Принцесса на бобах
», «Груз без маркировк
и», «Жил отважный капитан
», «Золотая цепь
», «Мордашка
», «Смерть в кино
», «Маросейка, 12
», «Ростов-папа
», «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя
», «Ландыш серебристый-2
», «Гибель Империи
», «Казароза
», «Убойная сила-6
», «Дикари
», «Неидеальная женщина
», «Грязная работа
», «Логово Змея
», «Любовь на сене
» и «Петровка, 38. Команда Семёнова
».
Обладатель десятка престижных наград, включая «Нику» и два «Золотых орла». Владислав Галкин ушёл из жизни вечером 25 февраля 2010-го в Москве от внезапной остановки сердца. Похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилами Александра Дедюшко
, Игоря Старыгина
и Семёна Фарады
. Его памяти посвящены документальные фильмы «Владислав Галкин. Близко к сердцу
», «Влад Галкин. Трудно быть героем...
», «Владислав Галкин. Выйти из роли
» и «Владислав Галкин. Улыбка на память
». В октябре 2010-го была учреждена премия имени Владислава Галкина. Первая премия досталась актрисе Анастасии Веденской
.
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