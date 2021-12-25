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Четвертый «Джон Уик» появится на экранах в марте 2023 года

25 декабря
2021 год

Новости кино >>
25 декабря 2021
Четвертый «Джон Уик» Чада Стахелски с Киану Ривзом выйдет в прокат 24 марта 2023 года. Об этом стало известно благодаря тизер-трейлеру, опубликованному студией Lionsgate.



Как уточняет CNN, ранее картина должна была выйти в мае уходящего года, а затем — 2022-го, но пандемия внесла корректировки в график релизов.

В фильме снимаются Йен Макшейн, Лоуренс Фишбёрн, Хироюки Санада, Донни Йен, Билл Скарсгард, Шамир Андерсон и японо-британская певица Рина Саваяма.

Четвертый «Джон Уик» появится на экранах в марте 2023 года

За сценарий отвечают Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка, Эрики Ли и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером.
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обсуждение >>
№ 1
Юлианна Чукова (Москва)   25.12.2021 - 15:03
Ого, круто, очень нравятся все части Джона Уика. Но все-таки будет ли уже четвертая часть так актуальна? Все-таки обычно фильмы выезжает на первых нескольких частях читать далее>>
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