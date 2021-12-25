Четвертый «Джон Уик» появится на экранах в марте 2023 года

Четвертый «Джон Уик
» Чада Стахелски
с Киану Ривзом
выйдет в прокат 24 марта 2023 года. Об этом стало известно благодаря тизер-трейлеру, опубликованному студией Lionsgate.
Как уточняет CNN
, ранее картина должна была выйти в мае уходящего года, а затем — 2022-го, но пандемия внесла корректировки в график релизов.
В фильме снимаются Йен Макшейн
, Лоуренс Фишбёрн
, Хироюки Санада
, Донни Йен
, Билл Скарсгард
, Шамир Андерсон и японо-британская певица Рина Саваяма.
За сценарий отвечают Шэй Хаттен и Майкл Финч
. Продюсерская команда состоит из Бэзила Иваныка
, Эрики Ли и Стахелски. Ривз числится исполнительным продюсером.
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