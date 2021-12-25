Не стало писателя и сценариста Альберта Лиханова

Не стало писателя, журналиста, сценариста и общественного деятеля Альберта Лиханова
. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Общественную палату РФ.
«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», —
цитирует агентство Общественную палату РФ.
Альберт Анатольевич Лиханов
родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958-м году окончил Уральский государственный университет им. М.Горького, филологический факультет, отделение журналистики. Его первая книга — «Юрка Гагарин, тезка космонавта» — вышла в 1966-м. Работал главным редактором газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена», собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Западной Сибири, был председателем правления Советского детского фонда им. В.И.Ленина и Российского детского фонда, президентом Международной ассоциации детских фондов и директором Научно-исследовательского института детства Российского детского фонда.
С кино связан с 1977-го. Написал сценарии к картинам «Семейные обстоятельства
», «Мой генерал
», «Благие намерения
», «Карусель на базарной площади
», «Команда 33
» и «Последние холода
», большинство из которых основано на его произведениях. В 1987-м сыграл эпизодическую роль в фильме «Спасите наши души
».
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