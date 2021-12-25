Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Лучшие российские сериалы 2021 года. Выбор критиков
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало писателя и сценариста Альберта Лиханова

25 декабря
2021 год

Новости кино >>
25 декабря 2021
Не стало писателя, журналиста, сценариста и общественного деятеля Альберта Лиханова. Ему было 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную палату РФ.

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — цитирует агентство Общественную палату РФ.

Не стало писателя и сценариста Альберта Лиханова
фото: newsler.ru

Альберт Анатольевич Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. В 1958-м году окончил Уральский государственный университет им. М.Горького, филологический факультет, отделение журналистики. Его первая книга — «Юрка Гагарин, тезка космонавта» — вышла в 1966-м. Работал главным редактором газеты «Комсомольское племя» и журнала «Смена», собственным корреспондентом «Комсомольской правды» по Западной Сибири, был председателем правления Советского детского фонда им. В.И.Ленина и Российского детского фонда, президентом Международной ассоциации детских фондов и директором Научно-исследовательского института детства Российского детского фонда.

С кино связан с 1977-го. Написал сценарии к картинам «Семейные обстоятельства», «Мой генерал», «Благие намерения», «Карусель на базарной площади», «Команда 33» и «Последние холода», большинство из которых основано на его произведениях. В 1987-м сыграл эпизодическую роль в фильме «Спасите наши души».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Альберт Лиханов
фильмы
Благие намеренияКарусель на базарной площадиКоманда 33Мой генералПоследние холодаСемейные обстоятельстваСпасите наши души

анонс

Новый Год 2020

Скорбим

Альберт Лиханов
25 декабря ушёл из жизни писатель, сценарист Альберт Лиханов.
Владимир Татосов
24 декабря ушёл из жизни актёр Владимир Татосов.
Владислав Зимницкий
23 декабря ушёл из жизни кинооператор Владислав Зимницкий.
Василий Давидчук
23 декабря ушёл из жизни режиссёр Василий Давидчук.
Вадим Лобанов
22 декабря ушёл из жизни актёр Вадим Лобанов.
Ксения Арсеньева
22 декабря ушла из жизни актриса Ксения Арсеньева.

День рождения >>

Вахтанг Беридзе
Владимир Волков (II)
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Андрей Кайков
Елена Лядова
Семён Соколовский
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Фернан Граве
Моника Делэйн
Сисси Спэйсек
Стюарт Уилсон (II)
Стефан Феррара
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Реальная любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, США, Франция, 2003
Тихая ночь
драма, комедия, фильм ужасов
Великобритания, 2020
Последний богатырь: Посланник Тьмы
комедия, приключения, сказка
Россия, 2021
Зверопой 2
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Разыскивается Санта!
комедия
Италия, 2021
Триумф
драма, комедия
Франция, 2020
Тигры
биография, драма, спортивный фильм
Швеция, Дания, Италия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен