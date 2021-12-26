Объявлена дата выхода новых серий «Бриджертонов»

Стала известна дата премьеры второго сезона «Бриджертонов
». Согласно Deadline
, продолжение популярного сериала Netflix стартует 25 марта 2022 года.
Новые серии будут сосредоточены на фигуре лорда Энтони Бриджертона (Джонатан Бэйли
) и его поисках жены. Леди Уиселдаун вновь заговорит голосом Джули Эндрюс
. В качестве первоосновы послужит роман Джулии Куинн «Висконт, который любил меня», который является вторым в цикле о Бриджертонах.
Сюжет разворачивается в 1813 году. В первых сериях речь шла о Дафне Бриджертон (Фиби Дайневор
), закрутившей роман с герцогом Гастингским (Реже-Жан Пейдж
).
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