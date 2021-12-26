Исполнилось 50 лет Джареду Лето

Сегодня, 26 декабря, исполнилось 50 лет лауреату «Оскара», популярному американскому рок-музыканту, композитору, клипмейкеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, оператору, актеру, вокалисту альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars
Джареду Лето
.
Джаред Джозеф Лето
родился 26 декабря 1971 года в Боссьер-Сити, штат Луизиана. В детстве много путешествовал со своей семьей. В 12 устроился мойщиком посуды в небольшую закусочную в Вирджинии, в 16 подрабатывал швейцаром. По окончании школы его приняли в Университет искусств в Филадельфии, где он изучал живопись. Затем перевелся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке. В кино дебютировал еще будучи студентом, написав сценарий и сыграв одну из главных ролей в собственном фильме «Плачущая радость».
В 1992-м переехал в Лос-Анджелес, где после участия в сериалах «Лагерь Уайлдер», «Почти дома», «Мятежное шоссе» и «
Моя так называемая жизнь
» получил свою первую роль в большом кино — мелодраме «
Лоскутное одеяло
» с
Вайноной Райдер
, вышедшей в 1995-м. Через четыре года они снова сыграли вместе в «
Прерванной жизни
». В 1997-м начинающему актеру досталась роль, изначально запланированная для
Тома Круза
, в картине «
Префонтейн
», посвященной бегуну Стиву Префонтейну. В 1998-м он обратил на себя внимание в военной драме
Терренса Малика
«
Тонкая красная линия
» и хорроре «
Городские легенды
», а также основал вместе с братом Шенноном группу Thirty Seconds to Mars. В 1999-м впервые поработал с
Дэвидом Финчером
в культовом «
Бойцовском клубе
», их следующим совместным фильмом чрез три года стала «
Комната страха
». Настоящим прорывом для Джареда послужил образ наркомана Гэрри Голдфарба в «
Реквиеме по мечте
»
Даррена Аронофски
.
фото: с Дженнифер Коннелли в фильме «Реквием по мечте»
На счету звезды более 40 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «
Американский психопат
», «
Александр
», «
Оружейный барон
», «
Глава 27
», «
Господин Никто
», «
Бегущий по лезвию 2049
» и «
Дом Gucci
». Сыграл Джокера в кинокомиксах «
Отряд самоубийц
» и «
Лига справедливости Зака Снайдера
». За роль трансгендерной женщины Рэйон, подхватившей СПИД, в драме «
Далласский клуб покупателей
» удостоен «Оскара», «Золотого глобуса», премии Гильдии киноактёров США и других престижных наград. В 2011-м снялся в рекламе аромата Just Different от Hugo Boss. Сам снимает музыкальные клипы на песни своей группы.
Композиции 30 Seconds to Mars можно услышать в играх Dragon Age: Origins, Need For Speed: Hot Pursuit, Need for Speed: Shift 2 Unleashed 2010, в фильмах «
Невидимый
», «
Скайлайн
», «
Хранитель времени 3D
», «
Джон Уик
» и мультфильмах «
Самолёты
», «
Как приручить дракона 2
» и «
Книга жизни
». В наступающем году Джареда Лето можно будет увидеть в кинокомиксе «
Морбиус
».
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