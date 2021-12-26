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Исполнилось 50 лет Джареду Лето

26 декабря
2021 год

Новости кино >>
26 декабря 2021
Сегодня, 26 декабря, исполнилось 50 лет лауреату «Оскара», популярному американскому рок-музыканту, композитору, клипмейкеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, оператору, актеру, вокалисту альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars Джареду Лето.

Исполнилось 50 лет Джареду Лето
фото: cinemaholics.ru

Джаред Джозеф Лето родился 26 декабря 1971 года в Боссьер-Сити, штат Луизиана. В детстве много путешествовал со своей семьей. В 12 устроился мойщиком посуды в небольшую закусочную в Вирджинии, в 16 подрабатывал швейцаром. По окончании школы его приняли в Университет искусств в Филадельфии, где он изучал живопись. Затем перевелся в Университет изобразительных искусств в Нью-Йорке. В кино дебютировал еще будучи студентом, написав сценарий и сыграв одну из главных ролей в собственном фильме «Плачущая радость».

В 1992-м переехал в Лос-Анджелес, где после участия в сериалах «Лагерь Уайлдер», «Почти дома», «Мятежное шоссе» и «Моя так называемая жизнь» получил свою первую роль в большом кино — мелодраме «Лоскутное одеяло» с Вайноной Райдер, вышедшей в 1995-м. Через четыре года они снова сыграли вместе в «Прерванной жизни». В 1997-м начинающему актеру досталась роль, изначально запланированная для Тома Круза, в картине «Префонтейн», посвященной бегуну Стиву Префонтейну. В 1998-м он обратил на себя внимание в военной драме Терренса Малика «Тонкая красная линия» и хорроре «Городские легенды», а также основал вместе с братом Шенноном группу Thirty Seconds to Mars. В 1999-м впервые поработал с Дэвидом Финчером в культовом «Бойцовском клубе», их следующим совместным фильмом чрез три года стала «Комната страха». Настоящим прорывом для Джареда послужил образ наркомана Гэрри Голдфарба в «Реквиеме по мечте» Даррена Аронофски.

Исполнилось 50 лет Джареду Лето
фото: с Дженнифер Коннелли в фильме «Реквием по мечте»

На счету звезды более 40 ролей в кино и на телевидении. Он создал запоминающиеся образы в фильмах «Американский психопат», «Александр», «Оружейный барон», «Глава 27», «Господин Никто», «Бегущий по лезвию 2049» и «Дом Gucci». Сыграл Джокера в кинокомиксах «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости Зака Снайдера». За роль трансгендерной женщины Рэйон, подхватившей СПИД, в драме «Далласский клуб покупателей» удостоен «Оскара», «Золотого глобуса», премии Гильдии киноактёров США и других престижных наград. В 2011-м снялся в рекламе аромата Just Different от Hugo Boss. Сам снимает музыкальные клипы на песни своей группы.

Композиции 30 Seconds to Mars можно услышать в играх Dragon Age: Origins, Need For Speed: Hot Pursuit, Need for Speed: Shift 2 Unleashed 2010, в фильмах «Невидимый», «Скайлайн», «Хранитель времени 3D», «Джон Уик» и мультфильмах «Самолёты», «Как приручить дракона 2» и «Книга жизни». В наступающем году Джареда Лето можно будет увидеть в кинокомиксе «Морбиус».
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Исполнилось 50 лет Джареду Лето фотографии
Исполнилось 50 лет Джареду Лето фотографии
Исполнилось 50 лет Джареду Лето фотографии
Исполнилось 50 лет Джареду Лето фотографии
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