Джеймс Кэмерон отреставрировал «Бездну»

Режиссер «только недавно закончил переформатирование в высоком разрешении, так что, предположительно, будут Blu-ray, и с этого момента фильм будет показываться с правильным соотношением сторон. В свое время он не принес много денег, но со временем, похоже, стал пользоваться популярностью». По словам Кэмерона, он лично следил за всеми этапами восстановления ленты, поскольку оператор Микаэл Саломон «проделал такую фантастическую работу. Это действительно выдающаяся киносъемка. Это было еще до того, как я сам начал экспериментировать с освещением и просить его делать определенные вещи. Я манипулировал камерой и выбирал объективы, но освещение я полностью доверил ему. Он проделал замечательную работу над "Бездной", которую сейчас я ценю больше, чем когда мы ее снимали».
По сюжету картины американская атомная подводная лодка «Монтана» была атакована неизвестным противником и затонула на огромной глубине. Спасать экипаж подлодки приказано команде глубоководной станции, занимавшейся поисками нефти. Для усиления спасательной экспедиции к ним отправили группу «морских котиков» и конструктора станции Линдси Бригман, бывшую жену начальника станции Бада Бригмана. В итоге они стали свидетелями необычной подводной цивилизации. В «Бездне» сыграли Майкл Бин, Мэри Элизабет Мастрантонио и Эд Харрис.
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