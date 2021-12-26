Финал «После» выйдет в российский прокат 25 августа 2022 года

Российская премьера финала романтической серии «После
» с подзаголовком «Долго и счастливо
» запланирована на 25 августа 2022 года. Об этом стало известно благодаря тизеру, опубликованному
компанией «Вольга», отвечающей за прокат адаптации бестселлеров Анны Тодд в России.
По сюжету Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти любимого может потерять саму себя.
Хардина и Тессу в четвертой главе вновь сыграют Хиро Файннс-Тиффин
и Джозефина Лэнгфорд
. За постановку отвечает Кастилл Лэндон
.
Первый «После» вышел в прокат в 2019 году.
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