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Финал «После» выйдет в российский прокат 25 августа 2022 года

26 декабря
2021 год

Новости кино >>
26 декабря 2021
Российская премьера финала романтической серии «После» с подзаголовком «Долго и счастливо» запланирована на 25 августа 2022 года. Об этом стало известно благодаря тизеру, опубликованному компанией «Вольга», отвечающей за прокат адаптации бестселлеров Анны Тодд в России.



По сюжету Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти любимого может потерять саму себя.

Финал «После» выйдет в российский прокат 25 августа 2022 года

Хардина и Тессу в четвертой главе вновь сыграют Хиро Файннс-Тиффин и Джозефина Лэнгфорд. За постановку отвечает Кастилл Лэндон.

Первый «После» вышел в прокат в 2019 году.
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