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Церемонию почетных наград Американской киноакадемии отменили из-за коронавируса

26 декабря
2021 год

Новости кино >>
26 декабря 2021
Американская киноакадемия отменила раздачу почетных премий Governors Awards, чья церемония вручения обычно проходит незадолго до вечера «Оскара». Согласно Deadline, причиной послужил новый штамм коронавируса.

Церемонию почетных наград Американской киноакадемии отменили из-за коронавируса
фото: oscars.org

«Мы приняли трудное решение изменить наши планы по вручению наград руководства киноакадемии, запланированное на 15 января. Учитывая неопределенность, связанную с новыми вариантами вируса, и влияние, которое это может оказать на наше сообщество, мы считаем, что это лучшее и безопасное решение для наших лауреатов и гостей. Уточненные планы появятся позже, поскольку мы продолжаем уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию всех участников», — говорится в сообщении.

Среди лауреатов премии в этом году числятся Сэмюэл Л. Джексон, Дэнни Гловер, Элейн Мэй и Лив Ульман. Новую дату проведения церемонии академия пока затрудняется назвать.
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