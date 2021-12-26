Церемонию почетных наград Американской киноакадемии отменили из-за коронавируса

Американская киноакадемия отменила раздачу почетных премий Governors Awards, чья церемония вручения обычно проходит незадолго до вечера «Оскара
». Согласно Deadline
, причиной послужил новый штамм коронавируса.
«Мы приняли трудное решение изменить наши планы по вручению наград руководства киноакадемии, запланированное на 15 января. Учитывая неопределенность, связанную с новыми вариантами вируса, и влияние, которое это может оказать на наше сообщество, мы считаем, что это лучшее и безопасное решение для наших лауреатов и гостей. Уточненные планы появятся позже, поскольку мы продолжаем уделять приоритетное внимание здоровью и благополучию всех участников», —
говорится в сообщении.
Среди лауреатов премии в этом году числятся Сэмюэл Л. Джексон
, Дэнни Гловер
, Элейн Мэй
и Лив Ульман
. Новую дату проведения церемонии академия пока затрудняется назвать.
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