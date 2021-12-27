Закончились съемки адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» с Милошем Биковичем

В Москве закончились съемки восьмисерийной адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» производства видеосервисов more.tv и Wink. Сериал Марии Агранович с Милошем Биковичем в главной роли создан компанией «Медиаслово» по заказу «НМГ Студии». Согласно пресс-службе more.tv, премьера состоится в 2022 году в линейке more originals, а на платформе Wink — в wink originals.
Биковичу «очень приятно работать с Машей Агранович. Она хорошо чувствует актера, и у нее есть свой авторский подход, который не навязывает тебе структуру сценария, а помогает артисту опираться на нее и надстраивать. Наш сериал "The Тёлки" уникален тем, что он, как и "Духless", показывая самый высокий уровень статусной Москвы, рассказывает о процессе тления души, ее разложении. Он говорит о парадоксе пустоты в изобилии. Мой герой Миркин — это олицетворение вседозволенности, которая разлагает человеческую душу».
Действие сериала разворачивается в «ревущие двадцатые» нового века — эпоху мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Многообещающий руководитель PR-агентства Андрей Миркин своим успехом и красивой жизнью обязан женщинам. Он может соблазнить практически любую, поскольку харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
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