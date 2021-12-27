Закончились съемки адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» с Милошем Биковичем

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Канадскому кинематографисту было 58 лет

Скончался режиссер «Далласского клуба покупателей» и «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле

26 декабря

Не стало мастера дубляжа Андрея Ярославцева

Актеру, подарившему голос Оптимусу Прайму, Альбусу Дамблдору, Гимли и Золтану Хиваю, было 64 года