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Фёдор Бондарчук назначен генеральным продюсером «НМГ Студии»

27 декабря
2021 год

Новости кино >>
27 декабря 2021
Фёдор Бондарчук назначен генеральным продюсером «НМГ Студии», а продюсер компании Art Pictures Vision Дмитрий Табарчук станет генеральным директором компании. Об этом сообщает пресс-служба Национальной Медиа Группы.


Бондарчука с НМГ «связывают давние партнерские отношения, а также обоюдный и живой интерес к развитию нашей индустрии. Я рад, что теперь это сотрудничество станет еще более продуктивным, и у нас с коллегами появится еще больше возможностей для создания ярких и резонирующих историй».

Обновленная «НМГ Студия» займется усилением позиций НМГ в производстве всей линейки контента, включая продукты для ТВ, кино и видеосервисов. Студия продолжит работу в составе кластера НМГ РТВ, который возглавляет заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Вячеслав Муругов. Он также возглавит контентный комитет «НМГ Студии», в который войдут Бондарчук, креативный продюсер «НМГ Студии» Жора Крыжовников и продюсеры компании «Водород» Михаил Врубель и Александр Андрющенко.


По словам Муругова, «российский медиарынок вступает в этап высочайшей конкуренции, в условиях которой ключевым фактором лидерства был, есть и остается высококачественный контент. В рамках реструктуризации мы усиливаем нашу контент-команду в том числе и опытными, сильнейшими продюсерами, к числу которых можно смело отнести Дмитрия Табарчука, за спиной которого создание нескольких национальных хитов, в первую очередь – легендарной «Молодёжки», а также «Родком» и «Дылды». Мы уверены в том, что грядущие изменения сделают нашу команду еще более конкурентоспособной на стремительно растущем медиарынке».

Новый менеджмент студии сконцентрируется на увеличении собственных производственных мощностей для НМГ и других участников рынка. Состав контентно-продюсерского хаба, объединившего Art Pictures Studio, Art Pictures Vision, студию «Водород», KeyStone Production и анимационную «Студию Метрафильмс», также может быть расширен для достижения задач «НМГ Студии»: в 2021-м компания уже заключила договор приоритетного предложения со «Студией Видеопрокат» и Ильёй Куликовым.


«Создание эффективно функционирующей контентно-производственной структуры отвечает стратегическим задачам НМГ, в числе которых рост объемов производства контента для всех сред. А привлечение такого признанного мастера как Фёдор Сергеевич Бондарчук, несомненно, поможет достичь этой цели», — прокомментировала генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
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