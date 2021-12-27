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Скончался режиссер «Далласского клуба покупателей» и «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле

27 декабря
2021 год

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27 декабря 2021
В своем доме, расположенном недалеко от Квебека, скончался канадский режиссер, сценарист, продюсер и монтажер Жан-Марк Валле, снявший «Далласский клуб покупателей» и первый сезон «Большой маленькой лжи». Ему было 58 лет, уточняет Deadline.

Скончался режиссер «Далласского клуба покупателей» и «Большой маленькой лжи» Жан-Марк Валле
фото: nbcnews.com

По словам его коллеги, продюсера Натана Росса, «Жан-Марк выступал за креативность, аутентичность и стремление к новому. Он был настоящим художником и щедрым, любящим парнем. Каждый, кто работал с ним, не мог не видеть его талант и видение. Он был мне другом, творческим партнером и старшим братом. Маэстро будет очень не хватать, но утешает то, что его прекрасный стиль и впечатляющая работа, которой он поделился с миром, будут жить и дальше».

Валле родился 9 марта 1963 года в Монреале. Изучал кинопроизводство в Монреальском университете. В 1990-е снимал короткие метры, а полнометражным режиссёрским дебютом для него стал триллер «Чёрный список», удостоившийся нескольких номинаций на премии Канадской академии кино и телевидения.

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За свою жизнь успел снять 22 работы, включая фильмы «Крейзи», «Молодая Виктория», «Кафе де Флор», «Дикая», «Разрушение» и сериал «Острые предметы».

Его «Далласский клуб покупателей» получил три «Оскара», а «Большая маленькая ложь» принесла режиссеру «Эмми» за постановку. Валле также удостоен еще 30 престижных наград, включая два приза Римского фестиваля и статуэтки международных киносмотров в Сан-Себастьяне и Торонто.
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