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Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым»

27 декабря
2021 год

Новости кино >>
27 декабря 2021
В Москве завершились съемки фантастического триллера Александра Богуславского «Неведомое». Согласно пресс-службе кинокомпании KD Studios, отвечающей за производство фильма, его премьера запланирована на 2022 год.

Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым»
фото: пресс-служба кинокомпании KD Studios

По сюжету двое братьев Итан и Джейкоб Блэйки в исполнении Виктора Добронравова и Егора Корешкова попадают в загадочную зону аномалий, где смешиваются времена. Им предстоит раскрыть тайну прошлого этого места, чтобы спасти будущее. Отца главных героев, фанатичного ученого Генри Блэйка, оставившего собственную семью ради секретного научного проекта, сыграл Егор Бероев.

Компанию вышеназванным актерам составили Софья Присс, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов, Дэниэл Барнс, Кристина Кукас и Андрей Жигалов.

Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым»
фото: пресс-служба кинокомпании KD Studios

Картину снимали в павильоне и на натуре в нескольких локациях. Летний съемочный блок проходил в июльскую жару неподалеку от Черноморского побережья. Для этих съемок художник-постановщик Ирина Гражданкина построила поселение, а из московского павильона было доставлено около 20 тонн груза – киносъемочное оборудование, костюмы, часть декораций, реквизит и многое другое. Финальные сцены были отсняты уже в зимнем заснеженном Подмосковье.

«Это был, можно сказать, экстремальный проект для всей команды в плане организации. Масштабный переезд декорации на другую локацию почти за тысячу километров, 18 ночных смен, ковидные меры на площадке. Я считаю, что мы проделали удивительную работу и не меньшая работа нас ждет впереди – несмотря на то, что для съемок было построено множество объектов, в фильме будет большое количество компьютерной графики», — поведал режиссер Александр Богуславский.
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Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым» фотографии
Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым» фотографии
Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым» фотографии
Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым» фотографии
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