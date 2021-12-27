В шорт-лист лаборатории «Ленфильм-дебют» прошел 31 проект

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Виктор Добронравов и Егор Корешков столкнулись с «Неведомым»

Канадскому кинематографисту было 58 лет

27 декабря

Закончились съемки адаптации романа Сергея Минаева «The Тёлки» с Милошем Биковичем

Сериал выйдет в 2022 году на видеосервисах more.tv и Wink