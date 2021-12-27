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В шорт-лист лаборатории «Ленфильм-дебют» прошел 31 проект

27 декабря
2021 год

Новости кино >>
27 декабря 2021
Подведены итоги всероссийского отборочного этапа на участие в сценарно-режиссерской лаборатории «Ленфильм-дебют». В шорт-лист прошел 31 проект из 595 поданных заявок. После заключительного этапа отбора 1 февраля 2022 года авторы финальной десятки примут участие в лаборатории. Финалисты получат возможность доработать свои дебютные проекты до уровня готовых к производству сценариев под руководством ведущих представителей отечественной киноиндустрии. Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential, организовавшего лабораторию совместно с «Ленфильмом».

В шорт-лист лаборатории «Ленфильм-дебют» прошел 31 проект
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

В список включены «Синее-синее солнце» Атаны Агрба, «Мама, как это?» Ильи Андилевко, «Ноль целых» Марии Барсуковой, «Небо, земля и что-то еще» Александра Варенникова, «Митина любовь» Ирины Вилковой, «Я справлюсь» Дмитрия Вологдина, «Теплица» Вероники Горбушиной, «Поли» Степана Груши, «В глубину» Никиты Грушина, «Падение» Андрея Грязева, «Дочь» Батора Доржиева, «Тихий свет» Антона Елисеева, «Тишина» Натальи Калашниковой, «Сиделка» Юлии Калининой, «Акционистка» Антона Колмакова, «Крым наш» Владимира и Елены Копцевых, «Бумажное солнце» Максима Кулькова, «Космос засыпает» Антона Мамыкина, «Счастлив, когда ты нет» Игоря Марченко, «Эвридика» Алины Насибулиной, «Синяя кошка» Эраджа Нидоева, «Северная станция» Сергея Овечко, «Чатыр-тау» Ильшата Саетова, «Плоскогорье» Дины Семыкиной, «У подножия гор» Дениса Спиридонова, «Алфавит» Андрея Стадникова, «А Гамлет был в кедах» Анастасии Степановой, «Бисер» Виталия Уйманова, «Покорность» Игоря Цоя, «Сожители» Виталия Шкундова и «Ку-ку» Алексея Южакова.

«Мы благодарны всем, кто прислал свои работы для участия в лаборатории, и высоко ценим ту искренность, эмоциональность, талант и любовь к кино, которые чувствовались в каждом письме и текстах, которые нам довелось прочесть. Мы убеждены, что уже сейчас выбранный нами список авторов заслуживает самого пристального внимания от киноиндустрии. Это яркие, самобытные и нетривиальные режиссеры и сценаристы, о которых мы точно еще услышим», — говорит мастер лаборатории «Ленфильм-дебют» Анна Гудкова.
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