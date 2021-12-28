Анна Банщикова возвращается к расследованиям

«В новых сериях зрителей ждут новые сюрпризы, запутанные детективные истории и, конечно, любовь! Жизнь вновь поставит мою героиню перед важным личным выбором. Она окажется на волоске от смерти, будет поставлена в такие обстоятельства, где необходимо будет совершать радикальные поступки, рискуя собой, ей придется перевоплощаться в других людей, сталкиваться один на один с маньяками и преступниками, и все это на фоне бесконечных личных жизненных перипетий, новых ухажеров, романов, конфликтов и интриг с новым начальником», – рассказывает исполнительница главной роли Анна Банщикова.
Отправной точкой сериала станет отпуск полковника полиции Александры Кушнир, который она счастливо проводит с мужем и планирует второго ребенка. Однако, даже на отдыхе в пансионате Александра умудряется столкнуться с преступлением: в кемпинге неподалеку происходит пожар, гибнут люди. Очевидно, что это не случайность, а намеренный поджог, и следователь со своей командой с рвением принимаются за работу.
Съемки новых серий по традиции проходили в Геленджике, ставшем полноправным героем фильма. Режиссером в третий раз выступил Андрей Головков. «Мы снимаем о людях и про людей, о радости и горе, о чувствах, которые не чужды любому человеку», – комментирует он свою работу.
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