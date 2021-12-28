«Серебряные коньки» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила списки номинантов на премию «Золотой орел» за 2021 год. Вручение наград состоится 28 января на «Мосфильме».
фото: К/ф «Серебряные коньки», режиссер Михаил Локшин
Лидером по числу номинаций стала картина Михаила Локшина «Серебряные коньки»
, она представлена в 12 категориях, в числе которых лучший фильм, режиссер, сценарий, женская роль второго плана (Северия Янушаускайте
), мужская роль второго плана (Алексей Гуськов
). За звание лучшего фильма 2021 года с ней борются фильмы «Огонь»
, «Уроки фарси»
, «Иван Денисович»
и «Капитан Волконогов бежал»
, при этом последние два заявлены в семи номинациях каждая. На актерские премии за главные роли в полнометражном кино претендуют Анна Михалкова
(«Дело»
), Ирина Старшенбаум
(«Общага»
), Мария Аронова «Пара из будущего»
, Филипп Янковский
(«Иван Денисович»), Юра Борисов
(«Капитан Волконогов бежал») и Константин Хабенский
(«Огонь»).
В категории телесериалов за звание лучшего борются «Грозный»
, «Обитель»
и «Седьмая симфония»
. В новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» представлены «Вампиры средней полосы»
, «Вертинский»
и «Пингвины моей мамы»
.
Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2021 года
:
Лучший фильм
«Иван Денисович» (читать рецензию
)
«Капитан Волконогов бежал» (читать о том, почему картина не победила на «Кинотавре»
)
«Огонь» (читать рецензию
)
«Серебряные коньки» (читать рецензию
)
«Уроки фарси» (читать рецензию
)
Лучший телевизионный сериал
«Грозный»
«Обитель»
«Седьмая симфония»
Лучший сериал онлайн-платформ
«Вампиры средней полосы»
«Вертинский»
«Пингвины моей мамы»
Лучший неигровой фильм
«Байкал. Удивительные приключения Юмы»
«Бондарчук. Battle»
«Кто тебя победил никто»
Лучший короткометражный фильм
«Аптека счастья»
«Друг»
«И привет»
Лучший анимационный фильм
«Аляска»
«Конь Юлий и большие скачки»
«Кощей. Начало»
Лучшая режиссерская работа
Глеб Панфилов – «Иван Денисович»
Наталья Меркулова, Алексей Чупов – «Капитан Волконогов бежал»
Михаил Локшин – «Серебряные коньки»
Лучший сценарий
Наталья Меркулова, Алексей Чупов – «Капитан Волконогов бежал»
Роман Кантор – «Серебряные коньки»
Илья Цофин – «Уроки Фарси»
Лучшая женская роль в кино
Анна Михалкова – «Дело»
Ирина Старшенбаум – «Общага»
Мария Аронова – «Пара из будущего»
Лучшая женская роль на телевидении
Ребенок Александра – «Обитель»
Александра Урсуляк – «Пингвины моей мамы»
Наталья Рогожкина – «Седьмая симфония»
Лучшая мужская роль в кино
Филипп Янковский – «Иван Денисович»
Юра Борисов – «Капитан Волконогов бежал»
Константин Хабенский – «Огонь»
Лучшая мужская роль на телевидении
Алексей Филимонов – «Вертинский»
Филипп Янковский – «Контейнер»
Алексей Гуськов – «Седьмая симфония»
Лучшая женская роль второго плана
Ирина Горбачева – «Огонь»
Дарья Коныжева – «Пара из будущего»
Северия Янушаускайте – «Серебряные коньки»
Лучшая мужская роль второго плана
Иван Янковский – «Огонь»
Тимофей Трибунцев – «Капитан Волконогов бежал»
Алексей Гуськов – «Серебряные коньки»
Лучшая операторская работа
Александр Александров – «Общага»
Игорь Гринякин – «Серебряные коньки»
Михаил Милашин – «Огонь»
Лучшая работа художника-постановщика
Сергей Февралев – «Капитан Волконогов бежал»
Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска – «Конек-Горбунок»
Александр Загоскин – «Серебряные коньки»
Лучшая работа художника по костюмам
Сергей Февралев – «Капитан Волконогов бежал»
Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска – «Конек-Горбунок»
Александр Загоскин – «Серебряные коньки»
Лучшая музыка к фильму
Алексей Айги – «Белый снег»
Вадим Биберган – «Иван Денисович»
Кирилл Бородулев – «Огонь»
Лучший монтаж фильма
Ольга Петрусевич – «Иван Денисович»
Серик Бейсеу, Константин Ларченко – «Конек-Горбунок»
Мария Лихачева, Дмитрий Слобцев – «Серебряные коньки»
Лучшая работа звукорежиссера
Никита Ганькин – «Иван Денисович»
Алексей Самоделко – «Огонь»
Алексей Самоделко – «Серебряные коньки»
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
Анна Мановицкая. Лариса Сверба – «Иван Денисович»
Петр Горшенин, Татьяна Вавилова – «Последний богатырь: корень зла»
Тамара Фрид – «Серебряные коньки»
Лучший визуальные эффекты
Компания CGF – «Конек-Горбунок»
Компания CGF – «Огонь»
Компания CGF – «Серебряные коньки»
Номинацию «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» в этом году упразднили.
обсуждение >>