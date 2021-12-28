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Шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет» стали победителями творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент»

28 декабря
2021 год

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28 декабря 2021
Кино-Театр.Ру подвел итоги творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент», в рамках которого производству и продвижению видеопроектов обучались восемь финалистов конкурса. Лучшими были признаны шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет». Их создатели получат возможность снять пилотный выпуск с перспективой дальнейшего продвижения и сотрудничества с одной из ведущих продакшн-компаний. Занявшие третье место проекты «Поведай за шмот» и «Гроссмейстеры» получат софинансирование и возможность фандрайзинга.

Шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет» стали победителями творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент»

Всего на направление «Видеоконтент» пришло свыше 200 заявок из более чем 30 городов России. Куратором курса выступил продюсер Искандер Хакимов, запустивший более 30 успешных шоу, среди которых «Форт Боярд», «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Лучше всех!» и другие. Лекции читали заместитель гендиректора по производству компании «Красный квадрат» Максим Ильин, звукорежиссер Алексей Кичатый, генеральный продюсер Divico Евгений Гуцал и независимый медиаконсультант Анна Габриелян.

Творческая лаборатория KINO-TEATR.LAB 2021 была запущена летом в честь 15-летия Кино-Театра.Ру с целью создания вокруг проекта профессионального комьюнити и развития новых направлений создания актуального контента. Ранее в рамках лаборатории прошли обучающие курсы по направлениям «Сценарий сериала» и «Киножурналистика и новые медиа».

«Это был потрясающий год. Мы смогли запустить сразу три направления нашей творческой лаборатории, привлечь для этого топовых лекторов и кураторов, а по итогу нашли огромное количество талантливых и креативных людей, с которыми сейчас активно работаем и создаем новый контент, который, надеемся, задаст тренды следующего года», - отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
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