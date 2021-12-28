Шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет» стали победителями творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент»

Кино-Театр.Ру
подвел итоги творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021
по направлению «Видеоконтент», в рамках которого производству и продвижению видеопроектов обучались восемь финалистов конкурса. Лучшими были признаны шоу «Кулинарный диксит»
и «Обратный отсчет»
. Их создатели получат возможность снять пилотный выпуск с перспективой дальнейшего продвижения и сотрудничества с одной из ведущих продакшн-компаний. Занявшие третье место проекты «Поведай за шмот»
и «Гроссмейстеры»
получат софинансирование и возможность фандрайзинга.
Всего на направление «Видеоконтент» пришло свыше 200 заявок из более чем 30 городов России. Куратором курса выступил продюсер Искандер Хакимов
, запустивший более 30 успешных шоу, среди которых «Форт Боярд», «Танцы со звездами», «Битва хоров», «Лучше всех!» и другие. Лекции читали заместитель гендиректора по производству компании «Красный квадрат» Максим Ильин
, звукорежиссер Алексей Кичатый
, генеральный продюсер Divico Евгений Гуцал
и независимый медиаконсультант Анна Габриелян
.
Творческая лаборатория KINO-TEATR.LAB 2021 была запущена летом в честь 15-летия Кино-Театра.Ру с целью создания вокруг проекта профессионального комьюнити и развития новых направлений создания актуального контента. Ранее в рамках лаборатории прошли обучающие курсы по направлениям «Сценарий сериала» и «Киножурналистика и новые медиа».
«Это был потрясающий год. Мы смогли запустить сразу три направления нашей творческой лаборатории, привлечь для этого топовых лекторов и кураторов, а по итогу нашли огромное количество талантливых и креативных людей, с которыми сейчас активно работаем и создаем новый контент, который, надеемся, задаст тренды следующего года»
, - отметил главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов
.
обсуждение >>