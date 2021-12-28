Шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет» стали победителями творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент»

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28 декабря

«Серебряные коньки» лидируют по числу номинаций на «Золотого орла»

За звание лучшего фильма 2021 года с ними борются картины «Иван Денисович», «Огонь», «Уроки фарси» и «Капитан Волконогов бежал»