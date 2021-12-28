Юлия Пересильд и Андрей Бурковский выяснят отношения 2 января

В основе ленты одноименная пьеса Ивана Вырыпаева, написанная им в 2015 году и поставленная на разных российских и польских сценах. Сюжет пьесы очень прост, действие разворачивается вокруг супружеской пары, которая всю ночь выясняет отношения. Юлия Пересильд и Андрей Бурковский три года играли ее в спектакле Виктора Рыжакова в Центре имени Всеволода Мейерхольда, почему создатели фильма и пригласили их на главные роли. А чтобы актеры отвлеклись от театральной манеры подачи материала, придумали разыграть эту «сцену из супружеской жизни» в новогоднюю ночь.
«Мне кажется, что этот праздник — огромный миф о радостных семейных посиделках, где все друг друга любят и у всех прекрасное настроение. Я посмотрел однажды десять работ учеников Марины Разбежкиной, которых она попросила поснимать семью. И очень много сюжетов было про Новый год, и каждый раз это был саспенс. Мне так это запало, что очень захотелось снять что-то про этот праздник», — поясняет свою идею режиссер Борис Хлебников.
Картину снимали всего несколько дней и сразу для онлайн-платформ. Как рассказывает продюсер Сергей Сельянов, «это очень необычное кино в плане производства, мы сняли его — с десяти камер за один удар. Если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, и дубль идет час — час двадцать. Это непростая задача, и своего рода вызов, а Хлебников из тех, кому интересны вызовы».
фото: Кинокомпания СТВ
«Борис Хлебников — невероятный режиссер. Когда он рассказал нам идею, как будут снимать, нас это просто поразило. Помню, как я зашел в павильон, и мне стало страшно. Как будто корабль в космос запускаем: десять камер, десять операторов, десять камерменов, десять фокуспулеров, звукооператоры, супермикрофоны, которые специально для нас привезли из Америки — я такие даже не видел, и так далее. Это были супертехнологии, суперкоманда, супер-режиссер и супер-оператор. Но самым главным была любовь. Съемки были сложные, но помню, что мы ехали домой после первого дня, и вдруг поняли, то, что сейчас происходит – абсолютное счастье», — вспоминает актер Андрей Бурковский.
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