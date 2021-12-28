Максим Евдокимов покидает Okko

Максим Евдокимов, назначенный генеральным директором онлайн-кинотеатра Okko в январе 2021 года, завершает работу в компании, чтобы сосредоточиться на собственных проектах вне экосистемы Сбера. Руководить Okko в должности управляющего директора будет Сергей Шишкин, который совместит эту позицию с должностью заместителя генерального директора компании «Сберинтертеймент», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра.
фото: sostav.ru
Сергей Шишкин курирует в «Сберинтертеймент» основные развлекательные активы с января 2021 года. До прихода в Сбер он занимал должность управляющего директора субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение».
Под управлением Евдокимова, по данным онлайн-кинотеатра, число его пользователей выросло до 4,5 миллионов человек, а рост индекса лояльности клиентов составил 35%. При нем также были заключены партнерские соглашения с киностудией «Союзмультфильм» и Первым каналом.
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