Цена измены: Дракена из «Токийских мстителей» озвучит новый актер, Судзуки «отменяют» из-за адюльтера

Официальный сайт популярного аниме «Токийские мстители»
объявил, что сэйю Тацухиса Судзуки
, озвучивающий Дракена Рюидзи, будет заменен во втором сезоне
. С августа этого года артист взял «творческий отпуск» и не участвовал в мероприятиях, связанных с сериалом. Вероятно, Судзуки столкнулся с «культурой отмены», причем инициатором стало его агентство талантов. После переговоров между продюсерами сериала и агентами Судзуки было принято решение отстранить артиста от дальнейшей работы в проекте.
Судзуки объявил о перерыве в карьере еще в августе одновременно с супругой – певицей Рисой Орибэ
, более известной под псевдонимом LiSA и, в частности, по саундтреку к «Истребителю демонов
». Орибэ также поставила на паузу медийную деятельность в связи с «физической и эмоциональной усталостью». Пара поженилась в январе прошлого года, а уже 30 июля японские издания пестрели заголовками о романе Судзуки с неназванной коллегой по работе.
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Официального подтверждения со стороны агентства, разумеется, не поступало, но, по-видимому, именно адюльтер и связанные с ним имиджевые риски как для сэйю, так и для его супруги, стали причиной для вынужденной приостановки работы в индустрии. Агентства по работе с талантами в азиатских странах печально известны гиперконтролем над имиджем подопечных. Например, поп-айдолы ради карьеры лишаются права открыто комментировать какие бы то ни было события.
Порой случаются и курьезы: целая видеоигровая серия Judgement (спин-офф популярной франшизы Yakuza) зашла в тупик, потому что компания-издатель Sega не смогла договориться с агентством актера Такуи Кимуры
. Представители сэйю были категорически против портирования игры на персональные компьютеры, где они потенциально не имеют контроля над фанатскими модификациями. Подобное психологическое давление вкупе с невозможностью обратиться за психологической помощью — своего рода табу для местных селебрити, грозящее фатальными для имиджа последствиями — привели к печальным результатам: уровень самоубийств среди японских знаменитостей неуклонно растет. В прошлом октябре в Японии погибло больше людей, чем от вируса COVID-19 за весь год. В 2021-м показатель суицидов увеличился на 16% по стране.
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Некоторые японские издания полагают , что скандал повлияет на всю индустрию: ранее неприятные инциденты с известными актерами и сэйю удавалось замалчивать, и случай с LiSA и ее супругом трактуется как прецедент.
Если верить представителям студии Lidenfilms
, это обстоятельство не повлияет на производство нового сезона «Токийских мстителей». Актера уже заменили в «Ультрамене»
, новых «Покемонах
», ранобэ по аниме «Князь тьмы с задней парты
» и игре по «Моя реинкарнация в отомэ-игре в качестве главной злодейки
». Однако он все еще числиться голосом Макото Татибаны в аниме-франшизе «Вольный!»
. Рок-группа Судзуки OLDCODEX
, известная, в частности, эндингом к «Баскетболу Куроко
», в настоящее время также существует без основного вокалиста.
Тацухиса Судзуки известен как голос Бана в «Семи смертных грехах
», Алистера Чембера Друитта в «Темном дворецком
», Зенон Зогратис в «Черном клевере
» и Прошутто в «Невероятных приключениях ДжоДжо
».
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