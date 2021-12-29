Объявлен лонг-лист конкурса «Региональное кино России»

анонс

Премьера картины Бориса Хлебникова «Солнечная линия» состоится в онлайн-кинотеатрах KION и «Кинопоиск HD»

28 декабря

Шоу «Кулинарный диксит» и «Обратный отсчет» стали победителями творческой лаборатории KINO-TEATR.LAB 2021 по направлению «Видеоконтент»

Создатели проектов получат возможность снять пилотный выпуск с перспективой дальнейшего продвижения и сотрудничества с одной из ведущих продакшн-компаний