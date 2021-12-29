Объявлен лонг-лист конкурса «Региональное кино России», организованного Фондом Александра Сокурова
«Пример интонации
». Согласно пресс-службе кинокомпании «Пионер», первый этап прошли 30 проектов игровых полнометражных фильмов, лучший из которых будет снят в наступающем году.
Среди потенциальных победителей — «Уклонист», «Крым наш», «Одна ночь в Туапсе», «Уходящее постоянство», «Космос засыпает», «В глубину», «Люба-Люба», «Солончак», «Ад это я», «Слушай мое дыхание», «Мартиролог», «Русская сказка», «Олухи Царя Небесного», «Наркоград», «Проверка», «Я – кулак, я – А-Н-Н-А», «Песок в сосновых листьях», «Зеленый», «Нина закрывает глаза», «Рачок», «Счастья тебе, человек», «Психе», «Путешествие в далёкую страну», «Каменное сердце», «Пещера», «Африканда», «Тэйсинии (Отчуждение)», «Время собирать камни», «Семнадцатое лето» и «Войной изломанные судьбы».
Фонд проводит конкурс с 2020 года. За это время организаторы получили 718 сценариев игровых и документальных фильмов, 100 из которых вошли в сценарный портфель «Примера интонации». В 2022-м конкурс проводится в последний раз, его победитель снимет дебютный фильм при полной поддержке Фонда, а художественным руководителем готов выступить Александр Сокуров.
Экспертный совет конкурса ежегодно обновляется. В этом году победителя выберут кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, журналистка, документалистка, писательница Катерина Гордеева
и переводчица Алла Беляк.
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