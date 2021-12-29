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«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января

29 декабря
2021 год

Новости кино >>
29 декабря 2021
Второй сезон сериала «Триггер» выйдет эксклюзивно на Кинопоиске 7 января. Показ состоится за несколько месяцев до премьеры на Первом канале, уточняет пресс-служба платформы.



«Артём Стрелецкий — уязвленный человек, человек раненый. Как говорится в книге "Лжец на кушетке", только раненый человек может быть настоящим доктором — тот, кто сам столкнулся с теми или иными обстоятельствами и благодаря этому опыту может помочь пациентам справиться с похожей ситуацией. Он остается таким же человеколюбом, потому что только человек сочувствующий, сопереживающий и, самое главное, сострадающий другим может заниматься тем, чем занимается Артём Стрелецкий. В нем это всегда было, есть и будет, это его миссия, его идея, его суть. В новом сезоне он активнее включится в жизнь своих пациентов, поскольку это дает ему возможность чувствовать себя нужным и существовать. Он очень хотел бы исцелить самого себя, но выйдет ли это у него — я не знаю, но очень ему сопереживаю и хочу, чтобы у него все получилось», — рассказал о своем герое Максим Матвеев.

После событий первого сезона психолог Артём Стрелецкий (Матвеев) уже год восстанавливается в клинике и не планирует продолжать практику. Но внезапная гибель близкого человека вынуждает его вернуться к привычной жизни. Стрелецкий хочет докопаться до истины и понять, что произошло на самом деле. По словам автора и шоураннера сериала Александры Ремизовой, в продолжении «Артём стал более резок, закрыт, но в нем все так же живет невероятное человеколюбие и одержимое желание всем помочь».

«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

К своим персонажам также вернутся Светлана Иванова, Роман Маякин, Владислав Тирон, Виктория Маслова, Ангелина Стречина, Игорь Костолевский и Даниил Воробьёв. Компанию им составят Лена Тронина, Андрей Мерзликин, Сергей Гилёв, Екатерина Варнава, Зоя Бербер, Сабина Ахмедова, Николай Шрайбер, Светлана Устинова, Антон Хабаров, Артём Быстров, Павел Ворожцов и Яна Сексте.

«В новом сезоне я играю Сашу. Она яркая, непредсказуемая, раненая, творческая и временами совершенно несчастная. Встреча с Артёмом меняет ее жизнь. Навсегда. Это история трансформации. Есть такая песня у группы The Velvet Underground I’ll be your mirror, и отношения Стрельцова и Саши для меня — эта самая песня. А еще вспоминаются последние слова из фильма "Красотка": "Так что случилось после того, как он забрался на башню и спас ее? — Она спасла его в ответ"», — поделилась Лена Тронина.

«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Режиссером выступил Игорь Твердохлебов, сменивший в этом кресле Дмитрия Тюрина. Второй сезон состоит из 16 серий по 50 минут. За производство сериала отвечает продюсерская компания «Среда».

«Мы верим, что продолжение "Триггера" ждет такой же успех, как и первый сезон, и именно поэтому выпускаем его в новогодние каникулы, когда премьеру сможет оценить максимальное число наших подписчиков. Вместе с Первым каналом мы планируем и дальше развивать эту франшизу — так что у любимых героев "Триггера" впереди еще много захватывающих поворотов судьбы», — говорит директор по контенту медиасервисов Яндекса Ольга Филипук.
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«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января фотографии
«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января фотографии
«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января фотографии
«Триггер» с Максимом Матвеевым вернется к зрителям 7 января фотографии
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