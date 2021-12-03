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Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею

3 декабря
2021 год

Новости кино >>
3 декабря 2021
Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею

Российские компании подвели итоги участия в индустриальной выставке Dubai International Content Market (DICM), которая прошла в конце ноября в ОАЭ. В этом году отечественные игроки впервые представили свой контент в регионе MENA в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide. Они презентовали более 40 проектов разного формата — фильмы, сериалы, анимация. За два дня на DICM было проведено около 150 встреч с представителями Турции, Индии, Пакистана, Марокко, других стран Ближнего Востока, а также компаниями Европы и Юго-Восточной Азии, сообщает пресс-служба «Роскино».


Ключевые сделки

Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею
фото: Сергей Симаков

Компания Art Pictures, впервые вышедшая на Дубайский кинорынок, продала права на дистрибуцию сериала «Как я стал русским» южнокорейской Yoon & Company. По итогам DICM в Корее также покажут семейный приключенческий фильм «Робо», представленный ГК «Планета Информ». В компании отметили, что рынок помог четче определить интересы байеров — изначально предполагалось, что наибольшей популярностью будет пользоваться семейный контент и анимация, но вместе с тем потенциальных партнеров интересовали документальные фильмы, комедии, триллеры и хорроры.

CTB продала права на показ нового сезона «Лунтика» арабскому мультипликационному телеканалу Spacetoon — премьера намечена на первый квартал 2022 года. Ранее СТВ уже заключала сделки с местной компанией Front Row по картинам «Конек-Горбунок», «Бука. Мое любимое чудище» и «Барбоскины на даче», а также по фильму Алексея Чадова «Своя война» с компанией NStars.


Значение для индустрии

Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею
фото: Сергей Симаков

Перед тем, как отправиться на Дубай, в индустрии обсуждался вариант участия в онлайн-рынке American Film Market, однако большинство представителей отрасли проголосовали за выбор оффлайн-мероприятия, способного обеспечить большую результативность для установления бизнес-контактов.

«Участие в DICM 2021 – это первое знакомство с регионом MENA и его особенностями, для нас это интересный и перспективный рынок с более чем 400-миллионной аудиторией, открытой для нового контента. Рынок DICM стал для нас эффективным инструментом измерения спроса на российские проекты, и мы убедились, что местные байеры интересуются гораздо большим спектром жанров, чем мы предполагали», — прокомментировала гендиректор «Роскино» Евгения Маркова.

Помимо уже анонсированных соглашений по ряду сделок ведутся переговоры. Среди фильмов «Централ Партнершип» наибольший интерес вызвали «Летчик», «Чемпион Мира», «Первый Оскар» и хоррор «Ледяной Демон». Ключевыми проектами All Media (a START company) в Дубае стали «Литвяк», «Дунай» и «Подельники». Видеосервис KION, учитывая особенности региона, сделал ставку на свои оригинальные документальные проекты — «Дуров» о создателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове и «Сахаров. Две жизни» об изобретателе водородной бомбы и известном правозащитнике Андрее Сахарове.


Успехи анимации

Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею
фото: Сергей Симаков

Студия Wizart Animation уже показала в регионе четыре части франшизы «Снежная Королева» и на данный момент ищет партнеров для продажи пятой части — «Снежная Королева и Принцесса». «Союзмультфильм» подчеркнул, что все большее количество игроков заинтересованы в закупке обучающе-развлекательного контента — «Чуч-Мяуч», «Монсики», «Тайны Медовой долины».

По словам Евгении Марковой, «байеры отмечают, что наша анимация в хорошем смысле этого слова консервативна и требует минимум цензуры, в отличие от контента из Европы или, например, Японии».

С героями мультфильмов ГК «Рики» ближневосточные партнеры смогли познакомиться за пределами кинорынка — персонажи «Фиксиков» незадолго до начала DICM стали маскотами павильона России на Всемирной выставке EXPO в Дубае и запустили собственное телешоу «Фиксилаб» в Китае. На этом рынке ГК «Рики» были интересны не только продажи существующего контента, но и идеи для создания новых проектов.

Студия «Паровоз» представила на DICM полнометражный мультфильм «Кощей. Начало», а также два мультсериала на стадии разработки — «Космопорт» и «Волшебное кафе», для которых ищет партнеров по копродукции. В студии отметили, что Dubai International Content Market обладает богатым креативным и бизнес-потенциалом, дает реальную возможность вступления в коллаборацию не только для дистрибуции контента, но и для совместного производства проектов на стыке европейской и ближневосточной культур.

Маша Бороденко
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Барбоскины на дачеБука. Мое любимое чудищеДунайДуровКак я стал русскимКонёк-горбунокКощей. НачалоЛедяной демонЛётчикЛунтик. Новые серииМонсикиПервый ОскарПодельникиРобоСахаров. Две жизниСвоя войнаСнежная королеваСнежная королева 2: ПерезаморозкаСнежная королева 3Снежная королева: ЗазеркальеТайна медовой долиныФиксики. НовенькиеЧемпион мираЧуч-Мяуч

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Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею фотографии
Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею фотографии
Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею фотографии
Права на показ семейного фильма «Робо» и сериала «Как я стал русским» проданы в Корею фотографии
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