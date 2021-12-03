Мурманская область вернет работавшим в Заполярье кинематографистам 8,5 миллионов рублей

Кинокомиссия Мурманской области определила победителей конкурса рибейтов. Поддержку получат шесть национальных проектов, съемки которых проходили в Заполярье с февраля по октябрь 2021 года. Общая сумма выплат составит 8,5 миллионов рублей, сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
фото: Фото со съемочной площадки сериала «Баренцево море»
Мурманская область ввела кинорибейты в качестве меры стимулирования съемочного процесса в Заполярье в 2020 году. Тогда поддержку в размере 5 миллионов получили четыре проекта. В 2022-м объем компенсаций планируется увеличить до 15 миллионов рублей.
фото: Фото со съемочной площадки к/ф «Три минуты молчания»
«Поддержка кинопроизводства уже доказала свою эффективность как действенная мера по развитию туризма и привлечению инвестиций в регион. С начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 миллионов рублей. Это заключенные договоры на проживание, питание, проезд, съемку локаций, работу местного персонала и так далее. Благодаря производителям фильмов нашу уникальную природу, интересные с исторической точки зрения места видят жители других регионов России и даже стран, поскольку снятые у нас киноленты входят в программы международных фестивалей», – комментирует председатель Мурманской кинокомиссии Елена Дягилева.
Программа рибейтов, или частичной компенсации из региональных бюджетов кинокомпаниям затрат на съемки, является частью проекта «Кино России», который реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения совместно с Агентством стратегических инициатив уже более пяти лет.
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