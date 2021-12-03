Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мурманская область вернет работавшим в Заполярье кинематографистам 8,5 миллионов рублей

3 декабря
2021 год

Новости кино >>
3 декабря 2021
Кинокомиссия Мурманской области определила победителей конкурса рибейтов. Поддержку получат шесть национальных проектов, съемки которых проходили в Заполярье с февраля по октябрь 2021 года. Общая сумма выплат составит 8,5 миллионов рублей, сообщает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Мурманская область вернет работавшим в Заполярье кинематографистам 8,5 миллионов рублей
фото: Фото со съемочной площадки сериала «Баренцево море»

Деньги распределят между новым проектом Михаила Местецкого «Год рождения», драмой Бориса Хлебникова «Три минуты молчания» по одноименному роману Георгия Владимова, мистическим детективом Наталии Гугуевой «Туман», съемки которого проходили в основном в Териберке, дебютом Рината Махмудова «Шинед О’Коннор», продолжением проекта ТНТ «Полярный» и многосерийным детективом «Баренцево море» для телеканала «Россия». Компенсации составят 30% затрат кинокомпаний в ходе съемок, но не более 2 миллионом рублей.

Мурманская область ввела кинорибейты в качестве меры стимулирования съемочного процесса в Заполярье в 2020 году. Тогда поддержку в размере 5 миллионов получили четыре проекта. В 2022-м объем компенсаций планируется увеличить до 15 миллионов рублей.

Мурманская область вернет работавшим в Заполярье кинематографистам 8,5 миллионов рублей
фото: Фото со съемочной площадки к/ф «Три минуты молчания»

«Поддержка кинопроизводства уже доказала свою эффективность как действенная мера по развитию туризма и привлечению инвестиций в регион. С начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 миллионов рублей. Это заключенные договоры на проживание, питание, проезд, съемку локаций, работу местного персонала и так далее. Благодаря производителям фильмов нашу уникальную природу, интересные с исторической точки зрения места видят жители других регионов России и даже стран, поскольку снятые у нас киноленты входят в программы международных фестивалей», – комментирует председатель Мурманской кинокомиссии Елена Дягилева.

Программа рибейтов, или частичной компенсации из региональных бюджетов кинокомпаниям затрат на съемки, является частью проекта «Кино России», который реализуется Ассоциацией продюсеров кино и телевидения совместно с Агентством стратегических инициатив уже более пяти лет.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Наталия ГугуеваМихаил МестецкийБорис Хлебников
фильмы
Баренцево мореПолярныйТри минуты молчанияШинед О'Коннор

анонс

День рождения >>

Нина Дорошина
Елена Дробышева
Татьяна Каргаева
Марина Орёл
Витаутас Румшас
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Софья Шуткина
Дженна Дьюан
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Аманда Сейфред
Киган Коннор Трейси
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Помпеи: Город грехов
Италия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
На близком расстоянии
драма
Литва, Россия, 2021
Ледяная история
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен