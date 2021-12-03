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Оператор фильма «Дорогие товарищи» Андрей Найденов стал обладателем премии «Белый квадрат»

3 декабря
2021 год

Новости кино >>
3 декабря 2021
Оператор фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» Андрей Найденов стал обладателем премии «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2021 года. Церемония награждения состоялась 2 декабря в кинотеатре «Художественный».

Оператор фильма «Дорогие товарищи» Андрей Найденов стал обладателем премии «Белый квадрат»
фото: ruskino

«Этот приз я разделяю с огромной командой операторов, с которыми мы вместе делали картину. Фильм снимался в Питере с 11 камер и множество талантливых молодых операторов мне помогало, они вложились так же, как и я, всей душой, и я их всех благодарю — второй оператор Алексей Малинкович, Станислав Павленко, Сергей Амирджанов, Александра Авдонина, Елена Щурова, Дмитрий Коломоец, Александр Оковицкий и Максим Михеев», — прокомментировал свою победу Найденов.

Конкуренцию в номинации ему составили Ирина Уральская, работавная над «Блокадным дневником», Максим Жуков, снявший «Спутник», Олег Лукичев за работу над «Северным ветром» и Михаил Милашин, отвечавший за визуальную составляющую спортивной драмы «На острие».

Почетную премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович, известный работами в фильмах «Покаяние», «Крейцерова соната», «Приходи на меня посмотреть» и многими другими. Приз «Операторское признание» вручили Арману Яхину, основателю и руководителю самой крупной в России студии визуальных эффектов Main Road Post. Она работала над лентами «Спутник», «Вторжение», «Призрак», «Сталинград» и многими другими.

В жюри под председательством кинооператора Юрия Любшина входили режиссер Оксана Карас, кинооператоры Александр Тананов и Семен Яковлев, киновед Евгения Тирдатова, художник-постановщик Аддис Гаджиев и колорист Тимофей Голобородько.

Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при поддержке Национальной киноакадемии. В разные годы ее лауреатами становились Михаил Кричман, Владислав Опельянц, Владимир Башта и другие операторы.
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