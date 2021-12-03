Оператор фильма «Дорогие товарищи» Андрей Найденов стал обладателем премии «Белый квадрат»

Оператор фильма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» Андрей Найденов стал обладателем премии «Белый квадрат» за лучшую операторскую работу в полнометражном игровом фильме 2021 года. Церемония награждения состоялась 2 декабря в кинотеатре «Художественный».
фото: ruskino
«Этот приз я разделяю с огромной командой операторов, с которыми мы вместе делали картину. Фильм снимался в Питере с 11 камер и множество талантливых молодых операторов мне помогало, они вложились так же, как и я, всей душой, и я их всех благодарю — второй оператор Алексей Малинкович, Станислав Павленко, Сергей Амирджанов, Александра Авдонина, Елена Щурова, Дмитрий Коломоец, Александр Оковицкий и Максим Михеев», — прокомментировал свою победу Найденов.
Премия «Белый квадрат» основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при поддержке Национальной киноакадемии. В разные годы ее лауреатами становились Михаил Кричман, Владислав Опельянц, Владимир Башта и другие операторы.
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