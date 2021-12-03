Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Четыре российских проекта вошли в программу Берлинского веб-фестиваля

3 декабря
2021 год

Новости кино >>
3 декабря 2021
Российские проекты «Струны», «Полицейский с Ютюба», «Русская Кибердеревня» и «Секреты семейной жизни», получивший спецприз российского смотра веб-сериалов Realist, вошли в основную конкурсную программу Берлинского веб-фестиваля. Седьмой по счету смотр пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря.

Четыре российских проекта вошли в программу Берлинского веб-фестиваля
фото: WEBFEST BERLIN

Всего в конкурсе 27 проектов, отобранных из почти 2000 заявок из более чем 60 стран. Среди них второй сезон швейцарского сериала «Артур», ставшего победителем Чемпионата веб-сериалов в 2016 году, испанская криминальная комедия «Плохая жизнь», казахский вымышленный влог про выживание в апокалипсис «Зомбеты», австралийская драма об исчезновении в таинственном рехабе «Центр смерти», поэтический хоррор «Сказки из поместья Блэк» и канадский сборник страшилок «Жуткие биты».

В жюри фестиваля вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахский режиссер Ерден Телемисов, вице-президент кинокомпании Beta Film GmbH Леонид Годик и основатель Webfest Berlin Мередит Беркхолдер. В рамках смотра пройдут профессиональные круглые столы, на которых представители российской и мировой индустрии обсудят стратегии продвижения веб-контента.

Webfest Berlin проходит в Германии с 2015 года и является одним из первых и наиболее значимых международных смотров веб-сериалов. В прошлом году лицензию на проведение фестиваля приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Смотреть нельзя выключить: 7 российских веб-сериалов с роботом, мизантропом и Ян Гэ
В честь 50-летия БАМа запущен конкурс сценарных идей веб-сериалов
Коммунизм и феминизм: лучшие веб-сериалы на Realist Web Fest
«Дочь коммуниста» получила главный приз Третьего фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
Кино-Театр.Ру отметил 15-летие на фестивале Realist Web Fest
Объявлена программа Нижегородского питчинга дебютантов
Поиск по меткам
Realist Web Fest
персоны
Мередит БёркхолдерЕрден Телемисов
фильмы
ЗомбетыЗомбеты-2Полицейский с ЮтюбаРусская КибердеревняСекреты семейной жизниСтруны

анонс

Скорбим

Нина Ургант
3 декабря ушла из жизни актриса Нина Ургант.
Михаил Горносталь
3 декабря ушёл из жизни актёр Михаил Горносталь.

День рождения >>

Нина Дорошина
Елена Дробышева
Татьяна Каргаева
Марина Орёл
Витаутас Румшас
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Софья Шуткина
Дженна Дьюан
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Аманда Сейфред
Киган Коннор Трейси
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Помпеи: Город грехов
Италия, 2021
Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
День мёртвых
драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
На близком расстоянии
драма
Литва, Россия, 2021
Ледяная история
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен