Четыре российских проекта вошли в программу Берлинского веб-фестиваля

Всего в конкурсе 27 проектов, отобранных из почти 2000 заявок из более чем 60 стран. Среди них второй сезон швейцарского сериала «Артур», ставшего победителем Чемпионата веб-сериалов в 2016 году, испанская криминальная комедия «Плохая жизнь», казахский вымышленный влог про выживание в апокалипсис «Зомбеты», австралийская драма об исчезновении в таинственном рехабе «Центр смерти», поэтический хоррор «Сказки из поместья Блэк» и канадский сборник страшилок «Жуткие биты».
В жюри фестиваля вошли немецкий актер Ханнес Хельман, казахский режиссер Ерден Телемисов, вице-президент кинокомпании Beta Film GmbH Леонид Годик и основатель Webfest Berlin Мередит Беркхолдер. В рамках смотра пройдут профессиональные круглые столы, на которых представители российской и мировой индустрии обсудят стратегии продвижения веб-контента.
Webfest Berlin проходит в Германии с 2015 года и является одним из первых и наиболее значимых международных смотров веб-сериалов. В прошлом году лицензию на проведение фестиваля приобрела компания Red Carpet Studio, которая занимается продвижением веб-контента и короткого формата и является организатором единственного в России веб-фестиваля Realist Web Fest.
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