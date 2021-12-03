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Шарлотта Генсбур и Джиллиан Андерсон снимутся в готическом триллере «Всевидящее око»

3 декабря
2021 год

Новости кино >>
3 декабря 2021
Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур присоединились к касту готического триллера Netflix «Всевидящее око» с Кристианом Бейлом и Гарри Меллингом в главных ролях, пишет Deadline.

Джиллиан Андерсон и Шарлотта Генсбур сыграют в готическом триллере «Всевидящее око»
фото: The Guardian, Joblo

Партнерами по съемочной площадке для них станут Тимоти Сполл, получивший каннскую награду за роль в фильме «Мистер Тернер», обладатель «Оскара» Роберт Дюваль, Тоби Джонс, известный по фильмам «Первая корова», «Хэппи-энд» и «Страшные сказки», Чарли Тахэн, снявшийся в сериале «Касл-Рок», и другие артисты.

Фильм, основанный на одноименном романе американского писателя Байарда Луиса, расскажет о серии убийств в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. Расследовать преступления будут опытный сыщик Август Лэндор и молодой кадет Эдгар Аллан По.

Режиссером и сценаристом выступает Скотт Купер, посвятивший разработке этого проекта более десяти лет. С Кристианом Бейлом он пересекался дважды — на съемках вестерна «Недруги» и в криминальном триллере «Из пекла», к которому Купер написал сценарий.
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