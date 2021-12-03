Шарлотта Генсбур и Джиллиан Андерсон снимутся в готическом триллере «Всевидящее око»

Фильм, основанный на одноименном романе американского писателя Байарда Луиса, расскажет о серии убийств в Вест-Пойнтской военной академии в 1830 году. Расследовать преступления будут опытный сыщик Август Лэндор и молодой кадет Эдгар Аллан По.
Режиссером и сценаристом выступает Скотт Купер, посвятивший разработке этого проекта более десяти лет. С Кристианом Бейлом он пересекался дважды — на съемках вестерна «Недруги» и в криминальном триллере «Из пекла», к которому Купер написал сценарий.
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