Прием заявок на получение грантов за продвижение образа Москвы в кино начнется 1 января

В новом году Правительство Москвы продолжит поддерживать кинокомпании, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок на получение грантов пройдет с 1 января по 31 марта. Размер финансовой поддержки составит от одного до трех миллионов рублей для короткометражных картин и от трех до девяти миллионов для полнометражных, при этом фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, смогут рассчитывать на двукратную сумму гранта, сообщает пресс-служба «Москино», курирующего конкурс.
фото: К/ф «Хандра», режиссер Алексей Камынин
Ключевым условием для получения финансирования станет наличие в картине планов известных общественных пространств города, отражающих его историческую, архитектурную и культурную самобытность. Такие эпизоды должны составлять не менее 10% общего хронометража ленты. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься от российских кинопроизводителей на фильмы, вышедшие в прокат не ранее 1 января 2021 года и собравшие не менее 10 тысяч зрителей для полнометражных фильмов и не менее 3 тысяч для короткометражных лент. Подать заявку можно будет на сайте «Москино».
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