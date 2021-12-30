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Прием заявок на получение грантов за продвижение образа Москвы в кино начнется 1 января

30 декабря
2021 год

Новости кино >>
30 декабря 2021
В новом году Правительство Москвы продолжит поддерживать кинокомпании, продвигающие образ столицы в кино. Прием заявок на получение грантов пройдет с 1 января по 31 марта. Размер финансовой поддержки составит от одного до трех миллионов рублей для короткометражных картин и от трех до девяти миллионов для полнометражных, при этом фильмы, отмеченные главными призами международных кинофестивалей, смогут рассчитывать на двукратную сумму гранта, сообщает пресс-служба «Москино», курирующего конкурс.

Прием заявок на получение грантов за продвижение образа Москвы в кино начнется 1 января
фото: К/ф «Хандра», режиссер Алексей Камынин

Ключевым условием для получения финансирования станет наличие в картине планов известных общественных пространств города, отражающих его историческую, архитектурную и культурную самобытность. Такие эпизоды должны составлять не менее 10% общего хронометража ленты. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься от российских кинопроизводителей на фильмы, вышедшие в прокат не ранее 1 января 2021 года и собравшие не менее 10 тысяч зрителей для полнометражных фильмов и не менее 3 тысяч для короткометражных лент. Подать заявку можно будет на сайте «Москино».

Постановление о поддержке кинокомпаний, снимающих фильмы в столице, было подписано мэром Москвы в ноябре 2019 года. С тех пор гранты получили 12 фильмов, среди которых «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Вторжение» Федора Бондарчука, «Хандра» Алексея Камынина, «Человек из Подольска» Семена Серзина и «На острие» Эдуарда Бордукова.
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№ 1
Дарья Деркач   30.12.2021 - 12:43
На мой взгляд, немного странная идея - давать деньги не самым талантливым или креативным, а тем, кто просто показывает Москву читать далее>>
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персоны
Фёдор БондарчукЭдуард БордуковАлексей КамынинОксана КарасСемён Серзин
фильмы
ВторжениеДоктор ЛизаНа остриеХандраЧеловек из Подольска

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