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«Ночной дозор» откроет мини-ретроспективу Константина Хабенского

30 декабря
2021 год

Новости кино >>
30 декабря 2021
В кинотеатрах «Москино» пройдет мини-ретроспектива фильмов с участием Константина Хабенского. Показы приурочены к 50-летию актера и состоятся 11 и 12 января, сообщает пресс-служба сети.

«Ночной дозор» откроет мини-ретроспективу Константина Хабенского
фото: «Москино»

Фильмом открытия программы станет фантастический хит Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», в котором Хабенский стал воплощением светлых сил, противостоящих злу на современных московских улицах. Следом будут показаны «Адмиралъ», «Статский советник» и «Географ глобус пропил». Также можно будет посмотреть фильмы, где актер снялся в небольших ролях, — такие как режиссерский дебют Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила» и один из ранних фильмов Николая Лебедева «Поклонник».

Вход на показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте сети «Москино».
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обсуждение >>
№ 1
Дарья Деркач   30.12.2021 - 12:44
Ого, мне кажется, для актера это большая честь, когда при жизни устраивают ретроспективы твоих фильмов! Но Хабенский достоен! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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