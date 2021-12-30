«Ночной дозор» откроет мини-ретроспективу Константина Хабенского

В кинотеатрах «Москино» пройдет мини-ретроспектива фильмов с участием Константина Хабенского
. Показы приурочены к 50-летию актера и состоятся 11 и 12 января, сообщает пресс-служба сети.
фото: «Москино»
Фильмом открытия программы станет фантастический хит Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор»
, в котором Хабенский стал воплощением светлых сил, противостоящих злу на современных московских улицах. Следом будут показаны «Адмиралъ»
, «Статский советник»
и «Географ глобус пропил»
. Также можно будет посмотреть фильмы, где актер снялся в небольших ролях, — такие как режиссерский дебют Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила»
и один из ранних фильмов Николая Лебедева «Поклонник»
.
Вход на показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте
сети «Москино».
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