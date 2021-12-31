Английская актриса Сара Майлз отмечает юбилей

Сегодня, 31 декабря, отмечает юбилей сестра британского режиссера, сценариста и продюсера Кристофера Майлза, популярная английская актриса театра и кино Сара Майлз
, запомнившаяся зрителям по ролям в фильмах Джозефа Лоузи
, Микеланджело Антониони
и Дзвида Лина
.
Будущая звезда британского кино родилась 31 декабря 1941 года в Ингейтстоуне, графство Эссекс. Училась в специализированной школе для девочек. Окончила Королевскую академию театрального искусства в Лондоне. С 13-ти лет работала в театре и на ТВ.
Кинодебют Майлс состоялся в картине Питера Гленвилла
«Семестр испытаний», вышедшей в 1962-м. За роль Ширли Тейлор, исполненную в этой ленте, актриса была номинирована на Премию Британской киноакадемии. Затем последовали образы Веры в драме Джозефа Лоузи «Слуга
», Патриции в шедевре Микеланджело Антониони «Фотоувеличение
», Рози Райан в драме Дзвида Лина «Дочь Райана
», титульной героини в ленте Роберта Болта
«Леди Каролина Лэм
» и леди Франклин в картине Алана Бриджеса
«Человек по найму
».
Начиная с 1980-х блистала в характерных и возрастных ролях. Сыграла Сару в «Парной» Лоузи, Грейс Роуэн в военной драме Джона Бурмэна «Надежда и слава
», Хелену в фильме Кшиштофа Занусси
«Прикосновение руки
» и директора психиатрической лечебницы Мартину в ленте Стефано Габрини «Юрий». Актриса также запомнилась по таким фильмам и сериалам, как «Воздушные приключения
», «Гарем
» и «Пуаро
». Всего на ее счету 37 ролей в кино и на телевидении. Не снимается с 2016-го.
Дважды была замужем за известным британским драматургом Робертом Болтом. Обладательница специальной награды Каннского кинофестиваля за роль в «Человеке по найму».
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