Дополнительные 5,5 млрд рублей на поддержку отечественной киноиндустрии выделят не позднее 1 апреля

Выделение дополнительных 5,5 млрд рублей на производство национальных фильмов и другие решения по поддержке индустрии, принятые 17 декабря на правительственном совете по развитию отечественной кинематографии, будут реализованы не позднее 1 апреля. Соответствующие поручения дал представителям Минфина, Минцифры и Минкультуры Председатель Правительства Михаил Мишустин.
фото: РИА Новости
В течение трех месяцев Минфину предстоит выделить Фонду кино и Минкультуры дополнительные 4 и 1,5 млрд рублей соответственно на субсидии отечественным кинокомпаниям. С 1 февраля «Пушкинской картой» можно будет оплатить билет в кино на фильм российского производства, а к 15 февраля Минкультуры определит дату профессионального праздника российской анимации.
Кроме того, до 1 марта в Правительство должен быть внесен проект концепции развития отечественного кинематографа вплоть до 2030 года, который будет предусматривать меры по модернизации системы кинообразования, сохранению базовых государственных киностудий в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также учтет оценку влияния на киноиндустрию онлайн-кинотеатров. Доработкой проекта займутся Минкультуры, Минцифры и Минфин совместно с Фондом кино и профессиональным сообществом.
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