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Не стало режиссера Владимира Гориккера

31 декабря
2021 год

Новости кино >>
31 декабря 2021
Советский и российский режиссер, сценарист и педагог Владимир Гориккер скончался 30 декабря в возрасте 96 лет, сообщил на своей странице в Facebook его сын Владимир Смелков.

Не стало режиссера театра и кино Владимира Гориккера
фото: РИА Новости

Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве. Окончил ГИТИС и Высшие режиссерские курсы. С 1953 по 1956 год служил в театрах оперы и балета Одессы и Киева, где ставил классические оперы «Риголетто», «Садко», «Севильский цирюльник», «Руслан и Людмила» и другие. В 1961 году поставил телевизионный фильм «Музыка Верди», после чего долгие годы сотрудничал с «Мосфильмом», Киностудией имени Горького, «Азербайджанфильмом» и Рижской киностудией, снимая картины, сочетающие в себе оперное искусство и полноценное игровое кино.

Им были созданы такие фильмы, как «Моцарт и Сальери», «Иоланта», «Каменный гость», «Осенние колокола» и «Под крышами Монмартра», участие в которых приняли Иннокентий Смоктуновский, Александр Кайдановский, Владимир Басов, Александр Ширвиндт, Савелий Крамаров, Александр Белявский, Вера Васильева, Людмила Касаткина и другие драматические артисты.

Фильмы Гориккера отмечены многочисленными международными наградами. Среди них призы кинофестивалей в Прибалтике, Испании, а также главный приз «Лукино Висконти» кинофестиваля имени Давида Донателло в Италии.
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персоны
Владимир БасовАлександр БелявскийВера ВасильеваВладимир ГориккерАлександр КайдановскийЛюдмила КасаткинаСавелий КрамаровИннокентий СмоктуновскийАлександр Ширвиндт
фильмы
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