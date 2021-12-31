Не стало режиссера Владимира Гориккера

Советский и российский режиссер, сценарист и педагог Владимир Гориккер скончался 30 декабря в возрасте 96 лет, сообщил на своей странице в Facebook его сын Владимир Смелков.
фото: РИА Новости
Владимир Гориккер родился 2 ноября 1925 года в Москве. Окончил ГИТИС и Высшие режиссерские курсы. С 1953 по 1956 год служил в театрах оперы и балета Одессы и Киева, где ставил классические оперы «Риголетто», «Садко», «Севильский цирюльник», «Руслан и Людмила» и другие. В 1961 году поставил телевизионный фильм «Музыка Верди», после чего долгие годы сотрудничал с «Мосфильмом», Киностудией имени Горького, «Азербайджанфильмом» и Рижской киностудией, снимая картины, сочетающие в себе оперное искусство и полноценное игровое кино.
Фильмы Гориккера отмечены многочисленными международными наградами. Среди них призы кинофестивалей в Прибалтике, Испании, а также главный приз «Лукино Висконти» кинофестиваля имени Давида Донателло в Италии.
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