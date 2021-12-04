«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции

анонс

Главные роли в фильме исполнят Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг

Шарлотта Генсбур и Джиллиан Андерсон снимутся в готическом триллере «Всевидящее око»

3 декабря

Четыре российских проекта вошли в программу Берлинского веб-фестиваля

Смотр пройдет в онлайн-формате с 13 по 15 декабря