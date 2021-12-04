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«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции

4 декабря
2021 год

Новости кино >>
4 декабря 2021
Ведущий мировой дистрибьютор Wild Bunch приобрел права на европейскую реализацию военной экшн-драмы «Летчик» с Петром Федоровым в главной роли. Картину выпустят в прокат в Германии, Испании и Франции, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», занимающейся ее зарубежными продажами.

«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
фото: К/ф «Летчик» | «Централ Партнершип»

Wild Bunch — один из крупнейших игроков в сфере международных продаж кинофильмов с гибкой редакционной политикой. В каталоге компании свыше 450 наименований режиссерских и коммерческих, артхаусных и жанровых, игровых и документальных картин, среди которых «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда, «Экстаз» Гаспара Ноэ, «Капернаум» Надин Лабаки, «Титан» Жюлии Дюкурно и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, выдвинутая в этом году от России на «Оскар».

«История и уровень производства фильма “Летчик” нас поистине впечатлили, кроме того, это один из красивейших российских фильмов, которые мы когда-либо выпускали», — прокомментировал сделку представитель компании Wild Bunch Грегори Строук.

Действие картины режиссера Рената Давлетьярова разворачивается в 1941 году. Фильм рассказывает историю пилота Ил-2 Николая Комлева. Уничтожив движущуюся к Москве танковую колонну, он попадает под обстрел вражеских истребителей и чудом сажает самолет на глухую лесную поляну. Теперь путь раненого летчика к спасению лежит через мороз и голод, стаи волков и спецотряд нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало.

«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
фото: К/ф «Летчик» | «Централ Партнершип»

Помимо Петра Федорова в фильме сыграли Анна Пескова, Валерий Гришко, Роман Книжка, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Александр Галибин, Антон Кузнецов, Гела Месхи, Мария Опельянц, Ирина Медведева, Пауль Орлянский, Юлия Силаева и другие артисты.

Фильм был продан более чем в 180 стран по всему миру. В США права на него принадлежат ведущему американскому дистрибьютору Well Go USA Entertainment.
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КапернаумЛётчикМагазинные воришкиРазжимая кулакиТитанЭкстаз

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«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции
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Деконструкция «Последний из Могикан»

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