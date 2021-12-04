«Летчик» выйдет в прокат в Германии, Испании и Франции

Ведущий мировой дистрибьютор Wild Bunch приобрел права на европейскую реализацию военной экшн-драмы «Летчик» с Петром Федоровым в главной роли. Картину выпустят в прокат в Германии, Испании и Франции, сообщает пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», занимающейся ее зарубежными продажами.
«История и уровень производства фильма “Летчик” нас поистине впечатлили, кроме того, это один из красивейших российских фильмов, которые мы когда-либо выпускали», — прокомментировал сделку представитель компании Wild Bunch Грегори Строук.
Действие картины режиссера Рената Давлетьярова разворачивается в 1941 году. Фильм рассказывает историю пилота Ил-2 Николая Комлева. Уничтожив движущуюся к Москве танковую колонну, он попадает под обстрел вражеских истребителей и чудом сажает самолет на глухую лесную поляну. Теперь путь раненого летчика к спасению лежит через мороз и голод, стаи волков и спецотряд нацистов, чья задача – найти его во что бы то ни стало.
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