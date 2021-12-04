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Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» получила 595 заявок на обучение

4 декабря
2021 год

Новости кино >>
4 декабря 2021
Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» завершила прием заявок на обучение. К рассмотрению поступило 595 сценариев дебютных полнометражных игровых фильмов из 80 российских городов, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential, выступающего одним из организаторов.

Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют» получила 595 заявок на обучение
фото: Сценарно-режиссерская лаборатория «Ленфильм-дебют»

«Мы очень рады, что наша лаборатория вызвала такой интерес и получила достойный ответ от будущих авторов. При этом особенно порадовало, что 30% от всех поданных работ – это проекты из регионов. Теперь мы очень рассчитываем, что благодаря полученному количеству заявок, сможем отобрать 10 прекрасных сценариев, которые в будущем увидим на российских и международных экранах», – комментирует руководитель лаборатории продюсер Наталья Дрозд.

Шорт-лист из 30 заявок будет объявлен 21 декабря, 10 проектов-финалистов станут известны 1 февраля 2022 года. Весной их авторы примут участие в лаборатории на базе киностудии «Ленфильм». Программа обучения включает в себя три очных учебных недели, а также личные встречи и онлайн-работу с кураторами, которые помогут начинающим кинематографистам доработать свои проекты до уровня готовых к производству сценариев. Осенью 2022 года состоится финальный питчинг, где с ними ознакомятся представители Министерства культуры, фондов поддержки кино и онлайн-платформ, а также фестивальные отборщики и ведущие российские продюсеры.

Кураторами лаборатории выступают креативный продюсер кинокомпании 1-2-3 Production Анна Гудкова и редактор Александра Васнецова, режиссеры и сценаристы Борис Хлебников, Наталия Мещанинова, Анна Пармас, Александр Велединский, Бакур Бакурадзе, Любовь Мульменко, Андрей Прошкин, а также главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов.

Лаборатория «Ленфильм-дебют» впервые организована киностудией «Ленфильм» и продюсерским центром Potential при поддержке Министерства культуры РФ осенью 2021 года. Инициатором и руководителем выступает основатель Forest Film и продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, на чьем счету такие картины, как «Купе номер 6», «Сердце мира», «Аритмия» и другие. Цель лаборатории – повысить количество и качественный уровень отечественных кинодебютов, а также помочь интеграции начинающих кинематографистов в современный киноконтекст.
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