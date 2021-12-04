Сериал Сергея Сельянова и Максима Уханова «Экипаж 314» выйдет 7 декабря

Сериал расскажет о злоключениях Валеры, Саныча и Лени, патрулирующих догори родной периферии на старой «буханке». Каждый выход на дежурство для них – отдельное опасное приключение с чередой нелепых ситуаций, перестрелок, случайных убийств и других проблем на ровном месте. Решения, которые при этом принимают «ПЭПСы», авторы сериала характеризуют как парадоксально-тупые. Главные роли исполнили Степан Абрамов, Максим Ковалевский и Андрей Харыбин. Компанию им составили Иван Агапов, Елена Муравьева, Сергей Рост и другие артисты.
В основе проекта – режиссерский дебют Дениса Павлова, короткометражка «Экипаж 3,14», которая была отмечена наградами на локальных и зарубежных кинофестивалях. В их числе Moscow Indie Film Festival, Wallachia International Film Festival, Kaohsiung Film Festival и многие другие.
Сериал состоит из двенадцати 20-минутных эпизодов.
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