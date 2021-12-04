Брэд Питт станет героем фильма об автогонках

Брэд Питт сыграет главную роль в художественном фильме об автоспорте, сообщает Deadline.
фото: AP Images
Название и сюжет картины пока не раскрываются. Известно лишь, что активное участие в ней примет британский автогонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Режиссером станет Джозеф Косински, известный по фильмам «Обливион» и «Дело храбрых». В 2022 году в прокат выйдет его новая лента «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. Сценарий написал Эрен Крюгер, также работавший на «Топ Ганом».
За права на фильм борются Paramount Pictures, MGM, Sony, Universal, Disney, Netflix, Apple и Amazon.
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