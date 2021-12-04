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В Саудовской Аравии стартовали съемки боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером

4 декабря
2021 год

Новости кино >>
4 декабря 2021
В Саудовской Аравии стартовали съемки боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером. К актерскому составу присоединились Али Фазал, известный по роли индийского фаворита королевы в исторической драме «Виктория и Абдул», и Навид Негабан, сыгравший султана в «Аладдине» Гая Ричи, сообщает Deadline.

В Саудовской Аравии стартовали съемки боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером
фото: Getty Images

Фильм расскажет историю агента ЦРУ Тома Харриса, работавшего под прикрытием и застрявшего на враждебной территории Афганистана. Вместе с переводчиком ему предстоит добраться до пункта эвакуации в Кандагаре, избегая при этом элитных спецназовцев, которым поручено их выследить. Режиссером выступает Рик Роман Во, работавший с Батлером на съемках фильмов «Гренландия» и «Падение ангела». Сценарий написан им самим на основе реальных событий, произошедших с офицером военной разведки США Митчеллом Ла Фортуной.

Лента станет первым американским фильмом, полностью снятым на территории Саудовской Аравии при поддержке ее Комиссии по кинематографии. Съемки пройдут в Джидде, втором по величине городе страны, и историческом оазисе Аль-Ула, известном своими археологическими находками и древним некрополем Хегра, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Съемочную группу и статистов наберут из местных кинематографистов.
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Джерард БатлерРик Роман ВоНавид НегабанГай РичиАли Фазал
фильмы
АладдинВиктория и АбдулГренландияПадение ангела

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