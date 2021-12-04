В Саудовской Аравии стартовали съемки боевика «Кандагар» с Джерардом Батлером

Фильм расскажет историю агента ЦРУ Тома Харриса, работавшего под прикрытием и застрявшего на враждебной территории Афганистана. Вместе с переводчиком ему предстоит добраться до пункта эвакуации в Кандагаре, избегая при этом элитных спецназовцев, которым поручено их выследить. Режиссером выступает Рик Роман Во, работавший с Батлером на съемках фильмов «Гренландия» и «Падение ангела». Сценарий написан им самим на основе реальных событий, произошедших с офицером военной разведки США Митчеллом Ла Фортуной.
Лента станет первым американским фильмом, полностью снятым на территории Саудовской Аравии при поддержке ее Комиссии по кинематографии. Съемки пройдут в Джидде, втором по величине городе страны, и историческом оазисе Аль-Ула, известном своими археологическими находками и древним некрополем Хегра, внесенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Съемочную группу и статистов наберут из местных кинематографистов.
обсуждение >>