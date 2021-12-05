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«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана

5 декабря
2021 год

Новости кино >>
5 декабря 2021
На официальном сайте «Детектива Конана» появился трейлер и постер нового полнометражного аниме «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста». Фильм выйдет в японский прокат 15 апреля 2022 года. Дат иностранных премьер и цифрового релиза пока нет.



События аниме разворачиваются на Хэллоуин. Детектив Мивако Сато выходит замуж, но торжество прерывает неожиданное нападение злоумышленника, в ходе которого ранят детектива Ватару Такаги. В то же самое время частный сыщик Тоору Амуро выслеживает убийцу своего одноклассника, но в решающий момент из ниоткуда возникает незнакомец и надевает на Амуро ошейник со взрывчаткой. Детективу Конану предстоит найти связь между этими событиями и спасти сыщика.

Читать о других приключениях во вселенной «Детектива Конана»

Псевдоним «Эдогава Конан» придумал себе юный детектив Синъити Кудо. В 17 лет он активно помогает полиции с расследованиями и даже наживает могущественного врага в лице «Черной организации». Ее представители пытаются нейтрализовать парнишку специальной пилюлей, но вместо этого он превращается... в семилетнего мальчика! Придумав звучный псевдоним, Конан еще активнее начинает борьбу с криминалитетом.

«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана

«Детектива Конана» в 1994 году придумал мангака Госё Аояма. Через два года стартовала первая аниме-адаптация в виде сериала от студии TMS Entertainment. Она же занимается «Хэллоуинской невестой», которая станет 25-м полнометражным фильмов в рамках основной франшизы. Или 27-м, если считать кроссовер с Люпеном III и специальный полуторачасовой эпизод, пересказывающий события первого сезона. За 25 лет количество эпизодов аниме-сериала перемахнуло за тысячу.
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№ 1
Юлия Крохина (Москва)   5.12.2021 - 09:58
Вообще аниме про детективов это интересно. Обычно все идет про какую-то сказку в этих картинах, а тут как реальная жизнь. Любопытно)) читать далее>>
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Детектив КонанДетектив Конан 17Люпен III

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«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана фотографии
«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана фотографии
«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана фотографии
«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана фотографии
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