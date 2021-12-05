«Хэллоуинская невеста»: свадьба и лиловый дым в трейлере нового фильма про детектива Конана

На официальном сайте «Детектива Конана»
появился трейлер и постер нового полнометражного аниме «Детектив Конан: Хэллоуинская невеста»
. Фильм выйдет в японский прокат 15 апреля 2022 года. Дат иностранных премьер и цифрового релиза пока нет.
События аниме разворачиваются на Хэллоуин. Детектив Мивако Сато выходит замуж, но торжество прерывает неожиданное нападение злоумышленника, в ходе которого ранят детектива Ватару Такаги. В то же самое время частный сыщик Тоору Амуро выслеживает убийцу своего одноклассника, но в решающий момент из ниоткуда возникает незнакомец и надевает на Амуро ошейник со взрывчаткой. Детективу Конану предстоит найти связь между этими событиями и спасти сыщика.
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о других приключениях во вселенной «Детектива Конана»
Псевдоним «Эдогава Конан» придумал себе юный детектив Синъити Кудо. В 17 лет он активно помогает полиции с расследованиями и даже наживает могущественного врага в лице «Черной организации». Ее представители пытаются нейтрализовать парнишку специальной пилюлей, но вместо этого он превращается... в семилетнего мальчика! Придумав звучный псевдоним, Конан еще активнее начинает борьбу с криминалитетом.
«Детектива Конана» в 1994 году придумал мангака Госё Аояма
. Через два года стартовала первая аниме-адаптация в виде сериала
от студии TMS Entertainment
. Она же занимается «Хэллоуинской невестой», которая станет 25-м полнометражным фильмов в рамках основной франшизы. Или 27-м, если считать кроссовер с Люпеном III
и специальный полуторачасовой эпизод, пересказывающий события первого сезона. За 25 лет количество эпизодов аниме-сериала перемахнуло за тысячу.
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